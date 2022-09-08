İzmir’deki Kamu Bankasındaki Dubleks Dairelerin Fiyatı 900 bin TL'lere İndi!  

İzmir’de farklı bölgelerde bulunan icralık dükkân ve ev satışlarında Ziraat Bankasının yaptığı açıklama ile satışların gerçekleştirileceği açıklandı.

Ziraat Bankasında Güncellenen İhaleler

Bankanın İzmir’in birçok farklı yerinde icralık olan gayrimenkullerle ilgili satışları intengo firması üzerinden tekliflere açık olduğunu bildirdi. Ziraat bankasının çıkardığı gayrimenkul satışlarında ihaleler şu şekilde yapılacak;

İzmir-Kiraz 101 metrekare daire teminat bedeli 27 bin 750 TL 462 bin 500 TL

İzmir- Karabağlar 115 metrekarelik daireler için teminat bedeli 53 bin 550 TL 910 bin TL

İzmir -Karabağlar 113 metrekarelik daireler için teminat bedeli 56 bin 550 TL 942 bin 550 TL

İzmir- Karabağlar 126 metrekarelik ev için teminat bedeli 65 bin 100 TL 1 Milyon 85 bin TL

İzmir- Karabağlar 128 metrekarelik daire için teminat bedeli 57 bin TL 950 bin TL

İzmir- Karabağlar 117 metrekarelik daire için teminat bedeli 55 bin 650 TL 927 bin 500 TL

İzmir- Karabağlar 135 metrekarelik daire için teminat bedeli 69 bin 600 1 milyon 160 bin TL olarak fiyatlar düşünülmüştür.

İzmir’de Ziraat Bankasında Satılı İş Yeri İlanları

İntegno platformu üzerinden bir ihale düzenlenerek Ziraat Bankasınca yapılan açıklama da yeni ihalenin düzenleneceği duyuruldu. Bu ihalelerde icralık olan dükkân satışlarının gerçekleştirileceği bildirilirken kullanım alanının toplam 433 metrekare olan iş yeri için tam hisse ile satışına karar verildi. Yapılan açıklama da icralık olan dükkânın İzmir Beydağ da olduğu ve başlangıç için teminat bedeli 66 bin TL başlangıç bedeli olarak da 1 MİLYON 100 bin olarak satışa konulduğu bildirildi.

Kamu bankasının açıklamalarına göre ev sahibi olmak isteyenlerin bu imkânlardan yararlanıp daha indirimli ev satın alması mümkün olabilecek. İzmir’in farklı bölgelerinde yapılacak ihaleli satışlarda 900 bin TL'lik bir indirim fırsatı olacak. İcralık ev ve dükkân satışlarında ise ihaleye yüksek fiyat verenler istedikleri evlere kavuşabilir. Kamu bankasının açıklamasının ardından İzmir’den ev almak isteyenler için uygun bir avantaj elde edinilmiştir. İntegno platformunda düzenlenen ihalede satılık evin yanı sıra dükkân satışları da gündemde yerini aldı.