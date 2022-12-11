İzmir'de 10 Yaşındaki Ege’ye Oksijen Yerine Azot Verilince Yüzde Yüz Engelli Kaldı!

İzmir'de yaşanan üzücü olay ile ilgili yeni bir bilgiye ulaşıldı ve çocuğa ameliyat sırasında oksijen yerine azot veren kişinin tespit edilemediği öğrenildi. 10 yaşındaki E.A., İzmir'de geçirdiği anestezi sırasında oksijen yerine azot gazına maruz kalmış ve bunun sonucunda yüzde yüz engelli kalmıştı. Söz konusu davada bilirkişi raporunun hazırlandığı öğrenilirken bağlantıyı hatalı yapması sonrasında çocuğun azot gazına maruz kalarak yaralanmasına sebep olan kişinin tespit edilemediği bilgisine ulaşıldı. 17 yaşında 0 engelli raporu verilen E.A., İzmir'de göz ameliyatı için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürülmüş ve anestezi esnasında oksijen yerine azot gazına maruz kalmıştı.

Ünal Avcı ile İpek Yeşilçam Avcı çifti İzmir Torbalı'da oturuyordu. Tek çocukları olan Ege'yi ameliyat etmek için ve çocuklarının gözlerindeki şaşılığın giderilmesi için oğullarını Torbalı Devlet Hastanesi'ne götüren aile daha sonra acı olay ile sarsılmıştı. Anestezi sırasında 10 aralık 2018 tarihinde yapılan ameliyatta Ege Avcı'ya 19 dakika boyunca oksijen yerine azot gaz verilmiş ve 10 yaşındaki çocuğun bu sebeple kalbi durmuş ve beyninde ödem oluşması sonucunda beyin felci geçirmişti.

Davaya ilişkin hazırlanan bilir kişi raporunda 10 yaşındaki çocuğun azot gazına maruz kalarak yaralanmasına sebep olan kişinin tespit edilemediği öğrenildi ve bu kişinin tespit edilmesi durumunda asli kusurlu olacağı yönünde ifadelere yer verildi. Belirlenmeyen kişiyle beraber sanıklardan 9'unun tali kusurlu olduğu vurgulanırken ikisinin ise akli kusurlu olduğu açıklandı.

10 yaşındaki E.A.'nın gözlerinde şaşılık olması sebebiyle Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü ve 10 aralık 2018 tarihinde ameliyata alındı açıklanmıştı. 10 yaşındaki çocuğun Torbalı'da anestezi esnasında 19 dakika boyunca oksijen yerine azot gazı verilmesi sebebiyle kalbi durdu ve beyninde ödem oluştuğu açıklandı. E.A., doktorların müdahalesi ile hayata döndürüldü ve Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. 10 yaşındaki çocuğun 2 ay boyunca tedavi gördüğü açıklanırken beyin felci yani serebral palsi hastası olduğu ifade edildi. E.A.'ya 0 engelli raporu verildi ve sürece ilişkin aile, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ve savcılık konu hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma ardından Torbalı 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde söz konusu anestezi cihazının bağlantılarını yapan medikal firmasının yetkilileri hakkında hapis istemi ile dava açıldığı belirtildi. Arızanın giderilmesi adına bu şirketin de başka bir taşeron firmaya işini verdiğine dikkat çekildi ve arızanın giderilmesi için taşeron firmanın da 3 kişiyi görevlendirdiği belirlendi. Diğer taraftan gerek incelenen kayıtlarda bağlantılı olan hatayı gerçekleştirerek 10 yaşındaki E.A.'nın azot gazına maruz kalarak yaralanmasına sebep olan kişinin gerek soruşturma aşamasında alınan ifadelerin bu olaya sebep olan kişinin tespit edilmesine yardımcı olmadığı vurgusu gerçekleşti.

Bağlantının hatalı yapılmasına sebep olan kişinin hazırlanan raporda tespit edilmesi durumunda asli kusurlu olduğu yönünde karar alındı.