İzmir Medicana Hastanesi Hastayı Bilerek Mi Öldürdü? Aile Şikayetçi!

Sağlık gündemine bomba gibi üşen üzücü olayda özel Medicana International İzmir Hastanesi hakkında dikkat çekici iddialar ortaya atıldı. Konak'ta bulunan hastanede 56 yaşındaki anjiyo olan hastanın hayatını kaybetmesi sonrasında aile çeşitli iddialarda bulundu. Hastane doktorlarının gerekli tedaviyi yapmadığını öne süren aile, zamanında müdahale edilmediğini de açıkladı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

"Ölümde Sorumlu Olan Herkes Cezalandırılsın"

24 Haziran tarihinde 56 yaşındaki Abidin Karataş isimli hasta anjiyo olmuştu ve beyninde meydana gelen bir problem sebebiyle geçirdiği operasyondan 3 gün sonra hayatını kaybetmişti. Karataş ailesi ise 56 yaşındaki Abinin Karataş'a gerekli tedavinin özel Medicana International İzmir Hastanesi'nde yapılmadığını belirtirken zamanında müdahalenin de gerçekleşmediğini öne sürdü.

56 yaşında Anjiyo olmasından 3 gün sonra hayatını kaybeden Abidin Karataş'ın ailesi meydana gelen ölümde doktorların ve hastane yönetiminin kusurlu olduğunu belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu ve konu gündemde yer aldı.

56 Yaşındaki Abidin Karataş'ın Kızı ve Avukatı Konuştu!

Üzücü olay sonrasında hayatını kaybeden hastanın kızı ve avukatı Gülşah Karataş önemli ifadelerde bulundu ve meydana gelen ölümde sorumluluğu olan herkesin cezalandırılmasını talep ettiklerini açıkladı. 22 Haziran gecesinde Abidin Karataş'ı Medicana Hastanesi'nin aciline götürdüğünü ifade eden Avukat Karataş, babası Karataş'ın göğüs ağrısının bulunduğunu, kan tahlillerinin, tomografinin, EKG'nin ve MR'ın temiz çıktığını anlattı.

"Doktorlar Hasta İyi Dedi, Anlamadı"

Bunun yanı sıra 23 Haziran tarihinde ise kardiyolojiden sıra aldıklarını ifade eden Avukat Karataş daha sonra Holter ve EFOR'a bakıldığın açıklarken, doktorların hastanın gayet sağlıklı olduğunu söylediğini belirtti. Doktorların hasta hakkında kontrol amaçlı olarak Anjiyo yapacağını söylediklerini ifade eden Avukat Karataş önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

"11.00'da Yapılması Gereken Anjiyo 16.20'de Yapıldı"

Avukat Karataş hayatını kaybeden babasının 24 Haziran tarihinde anjiyoya alındığını söylerken saat 11.00'da yapılması planlanan anjiyonun 16.20'de gerçekleştiğini belirtti. Babasının 12 saat aç kalmasının söylendiğini ifade eden Karataş, babasının uzun süre aç kalması durumunda "gerekirse erteleyelim" dediklerini ifade etti.

Ameliyat Olması Gerekenden Daha Uzun Sürmüş

Gerekli önlemlerin alındığının ifade edildiğini ve anjiyo yapıldığını açıklayan Avukat Karataş normalde 30-40 dakika sürmesi gereken işlemin daha uzun sürdüğünü belirtirken doktorun ise stent takıldığını ve babasının 10 yıl gençleştiğini söylediğini açıkladı.

"Babam 'Başım, Ölüyorum' Diye Bağırıyordu"

Bir süre sonra doktorların tekrardan içeriye girdiğini açıklayan Avukat Karataş babasının bağırma sesini duyduğunu ve "Başım Ölüyorum" şeklinde bağırdığını anlattı. Doktorların ise korkulacak bir şey olmadığını ifade ederek babasını beyin tomografisine aldıklarını açıklayan Karataş tomografinin de temiz çıktığının söylenildiğini belirtti.

Yaşanan olaydan birkaç saat sonra ise hastaneye anjiyo yapan doktorun geri gelerek beyin MR'ını istediğini ifade eden Avukat Karataş, babasının o sırada solunum cihazına bağlı olduğunu belirtti. Diğer taraftan MR için ise evrak imzalatılmak istendiğini fakat üzerinde bir işlem yazmadığını açıklayan Karataş, doktorun işlem kısmını dolduracağının söylenildiğini anlattı. MR sonrasında doktorun kendilerinde hastanın beyninde bir problem bulunduğunu ve telefon üzerinden nörolog ile konuştuklarını söylediğini belirtti. Avukat Karataş, doktorun hastanın beyninde pıhtı, beyin kanaması ya da plak olabileceğini dediğini anlatan Karataş, o sırada hastanede nörolog ya da beyin cerrahının olmadığını da söyledi.

"Nörolog Hastaneye 11 Saat Sonra Geldi"

Hastaneye nöroloğun 11 saat sonra geldiğini açıklayan Avukat Karataş doktorun kendilerine anjiyo için verilen sıvı sebebiyle tüm beyin damarlarının kanadının anlatıldığını ifade etti. Dolayısıyla gereksiz yere yapılan anjiyo sebebiyle babasının öldüğünü belirten Avukat Karataş hastanenin ve doktorların 2.500 lira fazla alabilmek adına babalarını öldürdüklerini söyledi.

"Yazılı Evrak Vermediler"

Otopsinin ölüm sonrasında adli vaka diyerek istendiğini açıklayan Avukat Karataş babasının adli vakı olmadığını ve muayene hastası olarak girdiğini anlattı. Bunun yanı sıra ölüm sebebinin beyin kanaması olduğunun sözlü olarak ifade edildiğini açıklayan Karataş, kendilerine yazılı evrak verilmediğini ifade etti. Bunun yanı sıra Avukat Karataş hastanenin hastaya ticari olarak baktığını açıklarken Devlet Hastanesi'nden sıra bulamadıkları için özel tercih ettiklerini ve bu duruma mecbur kaldıklarını ifade etti. Bu durumun babasının hayatına mal olduğunu açıklayan Karataş, doktorlardan ve hastane yönetiminden de şikayetçi olduklarını söyledi.