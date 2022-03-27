İzleyiciler Düşen Reytinglerden Burcu Özberk’i Sorumlu Tuttu

İlhan Şen ve Burcu Özberk ikilisinin başrolünde bulunduğu Aşk Mantık İntikam dizisinin 38. yeni bölümü 25 Mart 2022 akşamında seyirci kitlesi ile buluştu ve yeni bölüm dikkat çekti. Dizi hakkında Fox TV ilk olarak projenin 39. bölümde final yapmasına karar vermişti fakat daha sonra bu karar değişikliğe uğramıştı. Kanalın almış olduğu sonraki karar ile projenin 3 bölüm daha uzatıldığı bilgisine ulaşılmıştı.

Final kararı hakkında yapılan değişiklik sonrasında final bölümü ile birlikte Aşk Mantık İntikam dizisinin ekran hayatını sonlandıracağı öğrenildi ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Dizinin 42. bölümünün ise 22 Nisan tarihinde izleyici ile buluşacağı bilgisine ulaşıldı. Ünlü oyuncu Burcu Özberk ise final kararı hakkında yapmış olduğu açıklamada son bölümlerin çekimlerini yaptıklarını belirtti ve diziyi 42. bölümde bitireceklerini açıkladı. Başarılı oyuncunun yapmış olduğu bu açıklamanın dizinin reyting oranlarında düşüş yaşanmasına sebep olduğu yönünde değerlendirmeler gerçekleşti.

Dizinin sadık izleyici grubu sosyal medya hesaplarında yorumlarda bulundu ve güzel oyuncu Burcu Özberk yapmış olduğu açıklama ardından projenin reyting oranlarının düşmesinin normal olduğu yönünde ifadeler kullanıldı. İzleyici, oyuncunun açıklaması ardından çok sayıda izleyicinin diziyi izlemekten vazgeçtiği düşüncesini savundu ve Burcu Özberk’e eleştiri yağmuru geldi.

Haziran ayında yayın hayatına başlayan ve kış sezonunda da yeni bölümlerini izleyici kitlesi ile buluşturan Aşk Mantık İntikam dizisi oldukça başarılı bir süreç geçirmiş ve seyirci grubunu kendisine bağlamıştı. Son haftalarda ise reyting oranlarında düşüş yaşayan projede oyuncu değişikliğine gidilmiş ve hikaye çok farklı bir noktaya ulaşmıştı. İlhan Şen ve Burcu Özberk’in ekran uyumu beğeni toplamış ve seyirci kitlesi Aşk Mantık İntikam isimli romantik komedi dizisini çok sevmişti. Sosyal medya hesaplarından yapılan yorumlara göre izleyici grubu dizinin final yapacak olmasından dolayı üzüntü duyuyor.