İyilik'in Damla’sı “Sera Kutlubey” Hayat Verdiği Karakter Hakkında Konuştu!

Bir süre önce yayın hayatına Fox TV ekranlarında başlayan İyilik dizisi hikayesinin yanı sıra oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerinde toplamıştı. Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in başrolünde yer aldığı dizi yeni bölümleri ile merak ve heyecan içerisinde takip ediliyor. Ünlü oyuncu Sera Kutlubey ise FOX TV'nin yeni projesi olan İyilik isimli yapımda Damla isimli karaktere hayat veriyor ve sergilediği performans ile seyirci kitlesinden beğeni topluyor. Bugüne kadar farklı projelerde hayat verdiği karakterlerden çok farklı bir rol ile seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Sera Kutlubey bu defa İyilik dizisi ile ilgileri üzerinde topladı.

Söz konusu proje İyilik isimli dizide Hatice Şendil ve İsmail Demirci ile başrolü paylaşan genç isim Sera Kutlubey, dizinin aldatma ve entrika ile dolu senaryosunda hayat verdiği yuva yıkan ve fettan kadın rolü ile kariyer hayatında önemli bir sıçrama yaşadı. Genç oyuncu Sera Kutlubey Gardırop Magazin Dergisi2nin yeni sayısı için kamera karşısına geçti ve dergiye çok özel pozlar vererek adından söz ettirdi. Bunun yanı sıra İyilik dizisinde hayat verdiği Damla karakteri ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu dikkatleri üzerine topladı

İyilik isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Damla isimli karakteri anlamaya çalışmanın ve fütursuz bir insan olan Damla karakterine hayat vermenin kendisini sıklıkla diri tuttuğunu ifade eden ünlü oyuncu Sera Kutlubey önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu proje oyuncuya aynı zamanda performans sergilemesi noktasında da önemli bir fırsat sunarken dizi yeni bölümleri ile de ilgi çekiyor.

Zalim İstanbul isimli dizide hayat verdiği Cemre karakteri ile kısa süre içerisinde popüler hale gelen ünlü oyuncu bu sıralarda yeni kitabının heyecanını da yaşıyor ve adından söz ettiriyor. Yazmanın dendisi için bir meditasyon olduğunu ifade eden ünlü oyuncu edebiyat dünyasına da adım atmıştı.