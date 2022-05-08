İyilik Dizisine Yeni Oyuncular Katıldı

Yeni dizi iyilik Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlamış ve oyuncu kadrosunun yanı sıra hikayesi ile de ilgileri üzerinde toplamıştı. İsmail Demirci, Hatice Şendil Perihan Savaş ve Sera Kutlubey'in başrollerde bulunduğu dizi ilk bölümü ile ekranlara gelmiş ve cuma akşamlarında yayın hayatına devam etmişti. Bu hafta projenin 2. bölümü ekranlara geldi ve proje hikayesi ile Yasak Elma'ya benzetildi. Dizi hakkında elde edilen detaylara göre olayların giderek daha karmaşık bir hal almaya başlayacağı öğrenildi ve projeye yeni eklenen karakterler de bu durumun bir göstergesi olarak yorumlandı.

Ünlü oyuncu Özgür Çevik yeni dizi İyilik isimli projeye son katılan isim oldu. Bugüne kadar rol aldığı projelerde sergilemiş olduğu başarılı oyunculuk performansı ile beğeni toplayan ünlü oyuncu Özgür Çevik bu defa İyilik dizisine katılım gösterdi. Bir psikiyatr olarak ekranlarda yer alacak olan ünlü oyuncu merak ve araştırma konusu oldu. Projeye katılım göstererek farklı bir hikayede beraberinde getiren Özgür Çevik üniversite yıllarından beri Hatice Şendil tarafından hayat verilen Neslihan karakterine aşık biri olarak hikayede yer alacak. İzleyici karşısına aşkı hep içinde yara kalmış ve hiçbir zaman aşkını karşılığını alamamış biri olarak çıkacak olan oyuncu, dikkatleri üzerine çekecek.

Neslihan ise eşi tarafından aldatıldığını bilmeyecek ve kendisine tutku derecesinde aşık olan Koray ile konuşmaya başlayacak. İkilinin arasında ne yaşanacağı merak ve heyecan içerisinde beklenirken aldatma ve entrika üzerine kurulu dizinin yeni bölümü dikkatli bir şekilde merak ediliyor.

Diziye dışarıdan bakıldığı zaman gıpta edilen ve muhteşem bir hayata sahip olan Neslihan eşinin kendisini uzun zamandır aldattığını öğrenecek. Bu durum sonrasında iyiyi kötüyü ve doğru yanlış tekrardan sorgulamak zorunda kalan Neslihan çocukları için mücadele etmek isteyecek.