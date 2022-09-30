İyilik Dizisinde Neslihan Suçlu mu, yoksa Masum mu? Tüm Şüpheler Üzerinde

Cuma günlerinde Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya devam eden İyilik isimli dizi projesi 2. bölümünü ekranlara taşımak için hazırlık yapıyor. Seyirci grubu yine çok heyecanlı anlara şahitlik edecek ve İyilik dizisinin yeni bölümü ile karşılaşacak. Perihan Savaş, İsmail Demirci, Hatice Şendil ve Sera Kutlubey gibi birbirinden başarılı oyuncuların başrolde yer aldığı proje tüm kişiler kategorisinde ortalamanın üzerinde sonuçlar elde ediyor. Tüm kişiler kategorisinde elde ettiği başarılı sonuçlar ile önemli bir kazanım elde eden İyilik dizisi ekranların sevilen dizileri arasında yer alıyor. Dizi hakkında kafalarda soru işareti oluşturan bir nokta ise güzel oyuncu Hatice Şendil tarafından hayat verilen Neslihan karakterinin suçlu olup olmadığı yönünde.

Sevilen dizi projesinin 12. yeni bölümü 30 Eylül Akşamında Fox TV ekranlarında yayınlanarak izleyici karşısına çıkacak. 12. yeni bölümde neler yaşanacağını ve hangi olayların sahneleneceğini merak eden seyirci grubu İyilik dizisini izlemeyi iple çekiyor. Yaşanacak heyecanlı sahnelerin yanı sıra projenin 30 Eylül akşamında elde edeceği reyting sonuçları da merak konusu oldu. Peki dizinin senaryosunda neler yaşanacak, hangi olaylar seyirci grubu ile buluşacak, İyilik dizisi 12. bölüm özeti nedir?

Murat ile Neslihan karakterlerinin nikah tazeleme gününün gelmesi dizinin yeni bölümüne damga vuracak olay oldu. 30 Eylül akşamında 12. yeni bölümün ekranlara taşıyacak olan İyilik projesinde evliliklerinde problemler yaşayan Murat ile Neslihan karakterlerinin nikah tazeleme gününün gelmesi seyirci grubunun dikkatini çekti. Damla ise bu önemli günün gelmesi ile birlikte gece sonunda ne olursa olsun Neslihan ile Murat'ın davetine gidip onları engellemeye çalıştı. Davete giden Damla orada bıçaklanması sonrasında projenin yeni bir yöne evrilmesine sebep oldu. Koray, Neslihan, Şahika, Sinan ve Murat birbirinden şüphelenecek ve asıl suçunun kim olduğu araştırılacak.

Oyuncu kadrosunda bulunan tüm ünlü isimler birbirinden şüphelenirken bıçağın üzerinden 2 kişinin parmak izinin çıkması ise olayların heyecan dozunu arttıran bir gelişme oldu. Diğer taraftan Neslihan karakterinin aleyhine şahitlik yapan gizli bir şahit de ortaya çıktı ve Neslihan'ın üzerinde şüpheler yoğunlaştı. Diğer taraftan polis daha önce Neslihan'ın Damla'yı havuzda boğmaya çalıştığı görüntüleri de gördü ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Neslihan Damla'yı öldürme şüphesi ile yaşamaya devam ederken Neslihan'ın gerçekte masum olup olmadığı ise merak ediliyor. Bunun yanı sıra bütün işaretler Neslihan karakterini gösteriyor ve onun Damla'yı öldürme teşebbüsünde bulunduğu öne sürülüyor. Neslihan'ın gerçekten masum olması durumunda bunu ispat edip edemeyeceği ise araştırma konusu oldu.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan projenin 11. bölümü pek çok heyecanlı olayı izleyici karşısına çıkarmış ve seyirci kitlesi yaşanan olaylar karşısında büyük bir şok geçirmişti. 11. bölümde yaşanan olaylar sebebiyle seyirci grubu şoku henüz atlatamazken 12. bölüm fragmanının yayınlanması da kafaları karıştırdı.