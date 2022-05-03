İyilik Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman? İkinci Bölüm Fragmanı Yayınlandı

İyilik isimli yeni dizi aldatma, yasak aşk ve entrikaların öne çıktığı Yasak Elma dizisine benzer bir şekilde yayın hayatına başladı. Cuma akşamlarında Fox TV ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşmaya başlayan dizi 29 Nisan 2022 tarihinde birinci bölümünü ekranlara taşıdı. Projenin birinci bölümü ile dikkat çekmediği öğrenilirken ilerleyen haftalarda yaşanacak olan gelişmeler ise merak edildi.

Yeni dizi, Aşk Mantık İntikam’ın 42. bölümde final yapması sonrasında seyirci kitlesi ile buluşmuş fakat hayal kırıklığına uğratacak düşük reyting oranları elde etmişti. Hatice Şendil, İsmail Demirci, Perihan Savaş ve Sera Kutlubey’in başrollerde yer aldığı projenin birinci bölümünde elde edilen izlenme oranları ortalama altında geldi de dizinin geleceği hakkında bazı soru işaretleri de doğdu.

İlk sınavından iyi bir çıkış yapmayı başaramayan İyilik dizisi reyting oranlarında ne yazık ki beklentiyi karşılayamadı. Önümüzdeki haftalarda dizinin geleceği hakkında net bir karar verilebilir fakat ilk bölüm çok iyi geçmedi. Diğer taraftan birinci bölümü ile Yasak Elma’ya benzer bir hikaye olmasının diziyi avantaj sağlamadığı ortaya çıktı. Yasak Elma dizisi aldatma ve entrikalarla dolu olarak yayın hayatına devam ediyor ve milyonlarca izleyici peşinden sürüklüyor. Fakat projenin kendisi ile dalga geçebilmesi ve çok sayıda seyirciyi gülümsetebilmesi projeyi diğer dizilerden ayırıyor.

Seyirci grubu ile Yasak Elma dizisi arasında çok farklı bir iletişim bulunuyor ve bu durum da diziyi 5 sezondur güçlü bir şekilde devam ettiriyor. Diğer taraftan yeni dizi olan İyilik ise konusu ile Yasak Elma'ya benzer bir şekilde yayın hayatına başladı fakat sosyal medya pek iyi bir şekilde yansımadı. Yine de bir grup izleyici İyilik dizisinin ikinci bölümü itibariyle yükseliş yaşayabileceğini ve çok sayıda izleyiciyi kendisine çekebileceğini düşünüyor.