İyilik Dizisi Müthiş Bir Çıkış Yakaladı! İntikam Oyunları Beğeni Topladı

Fox TV ekranlarında geçen sezon bitimine doğru yayın hayatına başlayan İyilik dizisi ikinci sezonuna hızlı bir giriş yaptı. 8. bölümüyle birinci sezonunu bitiren proje 9. bölümüyle 9 Eylül tarihinde yayın hayatına başladı. Hızlı bir başlangıç yapan dizinin ikinci sezonu birinci sezonuna göre daha entrika ve hırs dolu olarak ilgi çekti.

İntikam Oyunları Beğeni Topladı

Başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in yer aldığı İyilik projesinde aldatılan kadın ve aldatan erkek arasındaki üçüncü kadının da sivrilmeye çalıştığı senaryosuyla ilgi çekmeye devam ediyor. Neslihan karakterinin eşi tarafından aldatıldığını öğrendiğinden beri güçlü kadın imajını ekranda görmek isteyen izleyiciler ikinci sezon ilk iki bölümden oldukça memnun oldular. Damla ve Neslihan arasındaki kedi fare oyunu ve Neslihan'ın galip gelmesini isteyen seyirciler ikinci sezonunun ilerleyen bölümlerini daha bir merak etmeye başladı.

Neslihan'ın sessiz bir şekilde hem kocasından hem de Damla'dan intikam alma planları ve kazanması şeklinde ilerleyen projede haksızlığa uğrayan kadının intikam oyunu reytingleri de belirledi. Total izleyici grubunda birinciliği elde eden İyilik dizisi AB ve ABC1 kategorilerinde de hızlı çıkışlar elde ederek yerini sağlamlaştırdı. TRT1 ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru ve TV8 kanalının Masterchef programlarıyla rakip olan İyilik dizisi aldığı sonuçlarla Fox TV’nin adeta yüzünü güldürmeyi başardı.

Kıyasıya Rekabet Başlıyor

Fox TV ekranlarında cuma akşamları yayınlanmaya devam eden İyilik projesi ikinci sezonuna hızlı bir başlangıç yapmayı başardı. 9. ve 10. bölümleri geride kalan projede yeni bölüm fragmanı da izleyenleri şaşkına çevirdi. Neslihan'ın sorgu odasındaki hali ve Damla'nın itirafları izleyenleri iyice meraklandırdı. Neslihan karakterinin intikam için neler yapabileceğini gözler önüne seren senaryoda ilerleyen haftalarda neler yaşanacak şimdiden merak konusu oldu.

İzleyenlerin Neslihan'ın kazanmasını isterken intikamın dozunun kaçması ve Neslihan'ın hata yapma ihtimali ise soru işaretleri olarak duruyor. Mutlu yuvasında yaşadığına inanan ve eşini kendisini asla aldatmayacağını savunan Neslihan'ın güçlü durma çabaları ve hırsı izleyenleri projeye daha çok bağlamaya başladı. İyilik dizisi diğer kış dizilerinin başlamasıyla reytinglerdeki yerini koruyabilecek mi merak ediliyor.