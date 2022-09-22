İyilik Damla Yeni bölümde Murat'ı Çok Kızdıracak

Cuma akşamlarında Fox TV ekranlarında seyirci kitlesiyle buluşan İyilik dizisinin başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci Serra Kutlubey ve Perihan Savaş yer alıyor. 4 başarılı oyuncunun yanı sıra Özgür Çevik de İyilik isimli televizyon dizisi projesinin oyuncu kadrosunda bulunuyor. Geçtiğimiz hafta söz konusu dizi projesi tüm kişiler kategorisinde ortalamanın altında reyting oranları elde etmiş ve iyi bir sonuca ulaşmıştı. 23 Eylül Salı akşamında söz konusu projenin 11. yeni bölümü ekranlarda yer alacak ve seyirci ile buluşacak.

Dizi yeni bölümünde oldukça heyecanlı ve herkesi şaşırtacak olayları televizyon ekranlarında yayınlayacak. 11. yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan İyilik isimli televizyon dizisi projesi seyirci kitlesi tarafından merak edildi. Dizinin yeni bölümü hakkında bazı detaylara ulaşıldı ve projenin elde edeceği reyting oranları merak edildi. Dizinin yeni bölümünde oldukça heyecanlı olaylar yaşanacak ve ünlü oyuncağı Hatice Şendil tarafından hayat verilen Neslihan karakterinin son kozunu oynaması dizinin yeni bölümüne damga vuracak. Sizler için haberimizin devamında Neslihan'ın Damla'ya karşı yapmış olduğu hamle ile ilgili merak edilenleri yazdık.

İsmail Demirci tarafından hayat verilen Murat karakteri 11. yeni bölümde arsa ile ilgili Neslihan'a müteşekkir olacak ve kendisini annesine karşı koruduğu için memnuniyet duyacak. Neslihan ise kocasını kendi annesine karşı koruyan anne ve eş rolü oynayarak Murat'ın güvenini kazanma planları yapacak. Diğer taraftan Damla karakterine karşı da beklemediği yerden zafer kazanacak olan Neslihan karakteri son kozunu oynayacak. Annesini kurtarabilecek belgelere karşılık olarak Damla’ya Murat'ı teklif edecek olan Neslihan alacağı cevap ile dikkatleri üzerine çekecek. Damla ise Murat'tan tüm umudunu kesmesi sebebiyle Neslihan'ın teklifini kabul edecek ve Murat'ın bu durumdan kurtulup kurtulamayacağı araştırma konusu olacak.