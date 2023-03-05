İyi Parti Cumhurbaşkanı Adayı Ersan Şen Kimdir, Kaç Yaşında, Mesleği Ne, Nereli?

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ersan Şen hakkında önemli bilgiler paylaşarak gündemde yer aldı. Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ersan Şen'in Akşener ile istişare amacı ile bir araya geleceğinin bilgisi paylaşıldı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ersan Şen ile görüştüğünü ifade eden Zorlu, gündemde yer aldı. İyi parti lideri Meral Akşener'in basın toplantısı düzenleyerek altılı masaya veda ettiğini açıklaması sonrasında İyi Parti'nin bundan sonraki süreçte hangi adayı çıkaracağı sorusu gündemde yer almıştı.

Altılı Masa’yı terk eden İyi Parti lideri Meral Akşener'in Ankara'daki siyasi hareketliliği sürüyor ve partisinin hangi ismi cumhurbaşkanı adayı yapacağı merak ediliyor. Katılmış olduğu bir canlı yayında İyi Parti'den kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi gelirse aday olabileceğini belirten hukukçu Profesör Doktor Ersan Şen dikkatleri üzerinde topladı. Yapılan açıklama sonrasında İyi Parti lideri Meral Akşener'in bunun üzerine kendisini aradığını ve hafta içinde bir görüşme yapabileceklerini söylediğini ifade etti.

Bu durum İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu tarafından da doğrulandı ve sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir paylaşım gerçekleşti. Ersan Şen’in Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan sosyal medya paylaşımı ilgileri üzerine topladı.

Nevşehir'de 1966 yılında dünyaya gelen Ersan Şen, İstanbul'da lise eğitimini gerçekleştirmiştir. 1983 senesinde İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olan Şen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Üniversite mezuniyeti sonrasında 1987 yılında İstanbul Üniversitesi'nde akademik kariyerine araştırma görevlisi olarak başlayan başarılı hukukçu, 1989 yılında yüksek lisansını da Marmara Üniversitesi’nde yapmıştır. Aynı üniversitede doktorasını ise 1994 yılında yapan Şen 1998 yılında da doçent olmuştur. Başarılı ismin 2004 yılından bu yana Profesör olarak görev yaptığı da bilinmektedir. Ersan Şen aynı zamanda İstanbul Barosu’na kayıtlı avukatlık yapmaktadır ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde akademik yaşamını sürdürmektedir.