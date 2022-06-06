İyi Huylu Beyin Tümörü Büyür Mü, Belirtileri Nelerdir?

Pek çok insan beyin tümörü dendiğinde korkmaktadır fakat iyi huylu beyin tümörü diye de bir şeyin varlığı unutulmamalıdır. Bu tümörler beyinde kontrolsüz bir şekilde büyüyen ve çoğalma gösteren tümörlerdir. Cihazlar sayesinde iyi huylu beyin tümörlerini neredeyse hepsi kolay bir şekilde fark edilebilmektedir. Bu çeşitlerde olan tümörlerin çoğunlukla hızlı bir şekilde büyümediği ve diğer dokulara ya da organlara yayılma göstermediği uzmanlar tarafından açıklanmaktadır. Bu şekilde iyi huylu beyin tümörlerinin kötü huylu tümörlerden ayrılması da kolaylaşma göstermektedir.

Birçok iyi huylu beyin tümörünün cerrahi operasyonlar ile alındığı bilinirken tekrarlama eğilimi de genellikle göstermemektedir. Konu hakkında iyi huylu beyin tümörlerinin oluşma sebebi ile ilgili net bir kanı olmasa da konu hakkında yapılan çalışmalar kimyasala ve radyasyonu uzun süre boyunca maruz kalan kişilerde genetik faktörlerin belirleyici olduğunu öne sürmektedir.

İyi huylu tümörler kanserli tümörlere benzemez ve zaman zaman kişide sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu duruma sebep olarak iyi huylu beyin tümörlerinin beyinde yer alan diğer yapıları sıkıştırıp orada hücreleri baskıladıkları zaman görme ve işitme kayıplarına, geçmeyen baş ağrıları, koku alma kaybına, midede bulantı ve zihnin çalışma şeklinde meydana gelen değişimler ve nöbetlere sebep olabilmektedir.

Kişiden kişiye iyi huylu beyin tümörü belirtileri değişiklik göstermekle birlikte bazı temel belirtiler de yer almaktadır. Bu belirtiler arasında en belirgin olanı ise son bulmayan ve şiddetli olan baş ağrıları olarak açıklanmaktadır. Bu belirtiler tümörün beyinde yer aldığı bölgeye göre değişiklik göstermekle birlikte genel olarak kollarda ya da bacaklarda güçsüz hissetme, midede bulantı, ani nöbetler, koku alma, uyuşmalar zaman zaman ortaya çıkan konuşma bozuklukları işitme kaybı ve görme kaybı olarak sıralanabilmektedir.