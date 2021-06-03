İtfaiye Aracı Görüntülerinde Disiplin Soruşturması ve Açığa Alma

İzmir'de meydana gelen olayda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi’nde üç kadının sosyal medya hesaplarından yayınladığı ve tepkilere sebep olan görüntüler ardından bir itfaiye personelinin açığa alındığı bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra, belediyeye ait şirkete bağlı olan 3 personel hakkında da disiplin soruşturmasının başlatıldığı ifade edildi. İtfaiyede görevli olan 4 şahsın ziyarete gelen ve eğitim amaçlı kullanılan itfaiye aracını merak ettiklerini söyleyen 3 kadına, araca bilmeleri için izin verdiklerini anlattıkları bilgisi dikkatleri çeken bir gelişme olarak yorumlandı.

Toplumun tepkisine sebep olan olay 30 Mayıs 2021 tarihinde Konak ilçesine bağlı olan Toros Mahallesi'nde yaşanmıştı. Bir personelin açığa alınması ile sonuçlanan olayda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait olan Toros Yangın Eğitim Merkezi’ne 3 kadın geldi. İzin verilmesi üzerine kadınlardan biri itfaiye aracının direksiyonuna geçti ve aracı kullanmaya başladı. Diğer iki kadın ise hareket halinde olan aracın arkasına tutundu ve yolculuk yapmaya başladı.

İzmir'de yaşanılan bu olay sırasında diğer arkadaşları da aracın kullanılma anını cep telefonu kamerası ile çekti ve ardından sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşılan görüntülerin üzerine “yangın var dediler geldik” şeklinde bir açıklama yazılması tepkilere sebep oldu. Konu hakkında açıklama ise Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi’nden yapıldı. İletişim Merkezi, halkın can ve mal güvenliğini korumakla görevli olan itfaiye teşkilatının böyle bir olay ile anılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Yaşanan olay hakkında yetkili birimlerin bilgilendirildiği ve konu ile ilgili olarak sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler halk tarafından ve yetkililer tarafından büyük bir tepkiye sebep oldu. Bir itfaiye personeli görüntüler ardından açığa alındı ve açıklamalar da yapıldı. Bunun yanı sıra, belediyeye ait şirkette sözleşmeli birer personel olan ve İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görev yapan üç şahsın da itfaiyedeki işlerine son verilip kayıtlı oldukları şirkete gönderildiği bilgisine ulaşıldı. İtfaiyedeki işlerine son verilen 3 kişi hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı da ifade edildi. Diğer taraftan görüntüleri paylaşan üç kadın ise kendilerine gelen yoğun tepki sonrasında çareyi sosyal medya hesaplarını kapatmak da buldu.