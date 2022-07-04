İtalyan Alpleri Buzulunun Çöküşü: Kurtarma Ekipleri Aramaya Devam Ediyor

İtalyan Alpleri'ndeki en büyük buzulun çökmesi sonucu meydana gelen çığın en az altı kişinin ölümüne ve dokuz kişinin yaralanmasına neden olması üzerine kurtarma ekipleri hayatta kalanları aramaya devam etti .

Yetkililer, İtalyan Dolomitleri'nin en yüksek dağı olan Marmolada'da önceki gün buzul çöktüğünde vurulan toplam dağcı sayısını bilmediklerini söylediklerinden Pazartesi günü on altı kişinin hala kayıp olduğu tahmin ediliyor. Çığın, her biri altı kişiden oluşan iki halat ekibini ve kılavuzlarını sürüklediği düşünülüyor.

Felaket, buzulun zirvesinde 10 santigrat derece (50 derece Fahrenheit) rekor bir yüksek sıcaklık kaydedildikten bir gün sonra meydana geldi.

Dağ kulübesi Rifugio Castiglioni'nin yöneticilerinden biri, "Bir heyelana özgü yüksek bir ses duyduk, sonra vadiye doğru bir kar ve buz çığının düştüğünü gördük ve çok ciddi bir şey olduğunu anladık" İtalya'nın haber ajansı ANSA'ya verdiği demeçte, felaket bölgesinden 3km (1,9 mil) uzakta.

Yakındaki Capanna Penia'nın yöneticisi Carlo Budel, benzer oranlarda bir felaketin daha önce kaydedilmediğini söyledi. Budel, İtalyan gazetesi La Repubblica'ya verdiği demeçte, "Herhangi bir istikrarsızlık veya kayma belirtisi olmaksızın çöken bir buzulun Dolomitler'de ve tüm dağ silsilesinde emsali yoktur" dedi.

Şimdiye kadar altı kurbandan dördünün kimliği belirlendi. Yetkililer, üçünün İtalyan vatandaşı, dördüncünün ise Çek vatandaşı olduğunu söyledi. ANSA'nın bildirdiğine göre, kayıplar arasında İtalyan, Alman, Çek ve Rumen uyruklular da bulunuyor.

Yaralılardan ikisi Belluno'da hastaneye kaldırıldı, durumu daha ağır olan bir diğeri Treviso'ya, beşi de Trento'ya götürüldü.

Kızılötesi ısı arayan kameralarla donatılmış insansız hava araçları yardımıyla arama çalışmaları gece boyunca devam etti.

Trento'dan Alpine Rescue, yeni çığ olasılığı nedeniyle dağdaki durumun tehlikeli olmaya devam ettiğini söyledi. Yerel yetkililer, kurtarma ekiplerinin riskini azaltmak için programlanmış çığ salınımı için hassas patlamalara neden olan DaisyBell sistemini devreye soktu.

Felakete neyin neden olduğunu belirlemek için soruşturma başlatıldı. Soruşturma ekibi, ANSA'ya yaptığı açıklamada, kazanın "düşünülemez bir katliam" olduğunu söyledi.

Cesetleri parçalandığı için kurbanları teşhis etmek zor olacak” dedi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, ofisi tarafından paylaşılan bir açıklamada kurbanlar için "derin üzüntü" dile getirdi ve ailelerine taziyelerini iletti.