İtalya'da Burak Deniz Rüzgarı Esecek

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın İtalya'ya gittiği zaman ünlü yönetmen Ferzan Özpetek ile bir projede yer almayı ne kadar çok istediği oyuncunun tüm hayranları tarafından oldukça iyi bir şekilde biliniyor. Yaman’ın, ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’e sosyal medya aracılığı ile gönderdiği hoş jestler de hatırlanıyor. Aynı şekilde Ferzan özpetek'in de Can Yaman’a karşı olan sevgisini sosyal medyada sergilediği dikkatlerden kaçmıyor.

2020 senesinin sonbaharında ünlü oyuncu Can Yaman, İtalya’ya gittiği zaman ünlü yönetmen Ferzan Özpetek ile buluşma fırsatını da elde etti ve iki Türk bir marka firmasının reklam çekiminde yer aldı. İkili İtalya'nın gündeminde yer almanın keyfini çıkartırken reklam çekimi de büyük ses getirmişti. Ferzan Özpetek daha sonra Can Yaman'a Cahil Periler isimli dizi için teklif götürmüş ve olumlu yanıt da almıştı. Fakat daha sonra Sandokan isimli dizi projesi ile anlaşan ünlü oyuncu Can Yaman, programının bir hayli yoğunlaşması sebebi ile Ferzan Özpetek’ten gelen bu teklifi geri çevirmek durumunda kalmıştı.

Ferzan Özpetek ise bu defa fırsatı ünlü oyuncu Burak Deniz’e sundu ve bu teklif oldukça dikkat çekti. Maraşlı isimli televizyon dizisi projesinde izlediğimiz oyuncu Burak Deniz son dönemde oyunculuk performansı ve yetenekleri ile öne çıkmıştı. Türk dizilerinin başarısı ile yurtdışında gördüğü ilgi pek çok oyuncu gibi Deniz’in de öne çıkmasına yardımcı olmuştu.

Başarılı oyuncu Can Yaman ardından Burak Deniz’e sunulan teklif sonucunda ünlü oyuncunun Temmuz ayında Roma'ya gideceği bilgisine ulaşıldı. Oyuncunun İtalya'da bir ay kalacağı ve Ferzan Özpetek’in setinde yer alacağı öğrenildi. Cahil Periler isimli 8 bölümlü dijital projenin son 4 bölümünde Burak Deniz'in de rol alacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra Cahil Periler isimli dizinin final sahnesinin de İstanbul'da çekilmesi ve ünlü oyuncu Burak Deniz'in Ağustos ayında ülkeye dönmesi beklenilmekte.