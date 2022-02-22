Cunta Sivillere Karşı Yeni Rus ve Çin Silahlarını Kullanıyor

Birleşmiş Milletler'in Myanmar'daki insan hakları uzmanı Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin'in cuntaya sivillere karşı kullanılan savaş jetleri sağladığını söyledi ve BM Güvenlik Konseyi'ni zulümlere olanak sağlayan silah akışını durdurmaya çağırdı.

Bağımsız görevde görev yapan eski bir ABD kongre üyesi olan Thomas Andrews, Sırbistan'ı geçen yıl iktidarı ele geçirmekten bu yana Myanmar ordusuna silah sağlayan üç ülkeden biri olarak da adlandıran ve "sivillere saldırmak için kullanılacakları konusunda tam bilgiye sahip" bir rapor yayınladı.

Andrews yaptığı açıklamada, "Sivilleri öldürmek için kullanılan silahların artık Myanmar'a nakledilmemesi tartışılmaz olmalıdır" dedi.

Kaos, myanmar'ı on yıllık belirsiz demokrasiyi sona erdiren ve askerlerin ölümcül güçle bastırdığı ülke çapında protestoları tetikleyen bir darbeden bu yana pençeledi.

Bm'nin aktardığı aktivistlere göre en az 1500 sivil öldürüldü ve bu da ordu ile silahlı muhalifler arasındaki kırsal çatışmalar nedeniyle 300 binden fazla insanın yerinden edildiğini söylüyor.

Cunta "teröristlerle" savaştığını söylüyor ve BM müdahalesi olarak adlandırdığı şeye itiraz ediyor.

Myanmar ordusu ve Çin, Rusya ve Sırbistan dışişleri bakanlıklarına rapor hakkında yorum için hemen ulaşılamadı.

İnsan hakları grupları ve BM cuntayı, sivil bölgelerdeki topçu ve hava saldırıları da dahil olmak üzere milisler ve etnik azınlık isyancılarıyla savaşmak için orantısız güç kullanmakla suçladı.

Raporda, Rusya'nın biri hava savunma sistemlerine sahip insansız hava araçları, iki tip savaş jeti ve iki tür zırhlı araç tedarik ettiği belirtildi. Çin'in savaş jetlerini transfer ettiği, Sırbistan'ın ise roket ve top mermisi sağladığı belirtiliyor.

BIRLEŞMIŞ Milletler Genel Kurulu geçen yıl üyeleri Myanmar ordusuna silah transferlerini durdurmaya çağıran ve Andrews'un güvenlik konseyinin bağlayıcı olması gerektiğini söylediği bir kararı kabul etti.

Sırbistan karar lehinde oy kullanmasına karşın, Rusya ve Çin çekimser kaldı.

Çin Myanmar'daki düşmanlıklara son verme çağrısında bulundu, Rusya ise Batı'nın onları izole etme çabaları sırasında generallerin en yakın diplomatik müttefiki oldu.

Andrews ayrıca Myanmar ordusunun petrol ve doğal gaz gelirlerine ve döviz rezervlerine erişiminin kesilmesinin yanı sıra Myanmar kerestesi, değerli taşlar ve nadir toprak elementlerinin satın alınmasına yönelik uluslararası yasaklar da çağrısında bulundu.

Raporda, Myanmar'ın yöneticilerinin savunmasız olduğunu ve uluslararası kararlılıkla durdurulabileceğini belirtti.

"Böyle bir orduyu sürdürmek için gerekli gelirler azaltılırsa, cuntanın Myanmar halkına saldırma ve terör estirme kapasitesi azalacaktır."