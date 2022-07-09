İsviçre Mahkemesi, Blatter ve Platini'yi FIFA Davasında Dolandırıcılıktan Akladı

Bir zamanlar dünya ve Avrupa futbolunun şefleri olan Sepp Blatter ve Michel Platini, sporu sarsan ve zamanlarını zirvede tutan bir dolandırıcılık şüphesiyle beraat etti.

İsviçre'nin güneyindeki Bellinzona kentindeki Federal Ceza Mahkemesi, Cuma günü savcılığın 2015 yılında başlayan ve altı yıl süren devasa bir soruşturmanın ardından bir yıl sekiz ay hapis cezasının ertelenmesi talebini reddetti.

Uluslararası bir futbol gazetecisi ve Sport Business editörü Gavin Hamilton, Londra'dan Al Jazeera'ya “Beraat etmelerinin sürpriz olduğunu” söyledi.

"Dağınık bir ilişki oldu. FIFA içindeki birçok maskaralığı ve uzun yıllardır FIFA'daki işlerin yapılma şeklini ortaya çıkardı" dedi.

86 yaşındaki eski FIFA başkanı Blatter ve 67 yaşındaki Platini, 2011 yılında o zamanlar Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA'dan sorumlu olan Platini'ye iki milyon İsviçre Frangı (2,05 milyon dolar) ödemeden yargılandı.

Mahkemeye göre, eski Fransız futbol yıldızı "2011'de FIFA'ya, 1998'den 2002'ye kadar FIFA danışmanı olarak faaliyeti nedeniyle halen var olan (iddia edilen) bir borç için hayali bir fatura sundu".

Blatter mahkeme huzurunda, ikilinin Platini'nin maaşının bir kısmının FIFA'nın kırılgan maliyesinin izin verdiği daha sonraki bir tarihte ödenmesiyle sözlü bir “centilmenlik anlaşması” imzaladıklarında ısrar etti.

Her ikisi de dolandırıcılık ve bir belgede sahtecilik yapmakla suçlandı. Blatter zimmete para geçirme ve kötü yönetimle suçlanırken, Platini bu suçlara katılmakla suçlandı.

Blatter ve Platini, 8-22 Haziran tarihleri ​​arasında süren davaları boyunca masumiyetlerini sürdürdüler.

İddianame İsviçre Başsavcılığı tarafından sunuldu.

Spordan yasaklandı

Platini ve Blatter, dünya futbolunun yönetim organının başında Blatter'in yerini almak için ideal bir konumda göründüğü anda spordan men edildiler.

Blatter'in görev süresi, ABD Federal Soruşturma Bürosu tarafından soruşturulan ayrı bir 2015 FIFA yolsuzluk skandalı ile hızlı bir şekilde sona ererken, Platini devralmak için sabırsızlandıkça iki müttefik rakip oldu.

Joseph “Sepp” Blatter, 1975'te FIFA'ya katıldı, 1981'de genel sekreteri ve 1998'de dünya futbolunun yönetim organının başkanı oldu.

2015'te görevden ayrılmaya zorlandı ve Platini'ye FIFA'dan ziyade kendi çıkarları için yapıldığı iddia edilen ödemeye izin verdiği için etik ihlaller nedeniyle FIFA tarafından sekiz yıl yasaklandı, daha sonra altıya düşürüldü.

Platini, dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında sayılıyor. En prestijli bireysel ödül olarak kabul edilen Ballon d'Or'u 1983, 1984 ve 1985'te üç kez kazandı.

Platini, Ocak 2007'den Aralık 2015'e kadar UEFA'nın başkanıydı. İlk sekiz yıllık uzaklaştırma cezasına karşı Spor Tahkim Mahkemesi'nde temyize gitti ve cezayı dört yıla indirdi.