İsveç ve Finlandiya NATO Tekliflerini Sunacak

İsveç ve Finlandiya, Çarşamba günü NATO'ya katılmak için başvurularını sunacaklarını açıkladılar, ancak Türkiye'nin üyelik kazanmalarına karşı olduğunu söylemesinin ardından yükselişe potansiyel bir engel ile karşı karşıyalar.

Ukrayna ve Rusya arasında savaşın sona erdirilmesi konusundaki görüşmeler durdu ve her iki taraf da müzakerelerdeki bozulmadan dolayı birbirlerini suçladı.

Ukrayna ordusu, yüzlerce askerin tahliye edilmesinin ardından Mariupol'daki Azovstal operasyonuna son verdiğini ve Rus güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Kremlin, savaşçılara "insanca" davranılacağını iddia ediyor, ancak bir Rus milletvekili "yaşamayı hak etmediklerini" söylerken, Duma sözcüsü yargılanmaları çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, olası savaş suçlarını araştırmak için Ukrayna'ya bir müfettiş ekibi görevlendirdi.

Ukrayna, Rusya ile müzakerelerin 'beklemede' olduğunu söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin bir danışmanı, savaşı sona erdirme konusundaki görüşmelerin şu anda askıya alındığını söyledi ve Moskova'yı uzlaşma alanları bulamamakla suçladı.

Mykhaylo Podolyak, cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan bir açıklamada "Müzakere süreci beklemede" dedi.

Aynı zamanda Kiev'in Rusya heyeti ile görüşmelerde baş müzakerecisi olan Podolyak, Moskova'nın dünyadaki "son derece olumsuz" rolüne kör olduğunu söyledi.

"Rusların stratejik hedefi ya hep ya hiç" diye ekledi ve Moskova'yı savaşın "artık kurallarına, zaman çizelgesine veya planlarına göre gerçekleşmediğini" anlamamakla suçladı.

Sözleri, bir Rus yetkilinin Salı günü erken saatlerde, iki taraf arasında görüşmelerin "hiçbir biçimde" yapılmadığını söylemesinin ardından geldi.

Türkiye Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine neden karşı çıkıyor?

Ankara, NATO'nun iki İskandinav ülkesine kapısını açmayacağını söyledi ve İskandinav ülkelerini "teröristleri" barındırmakla suçladı ve tarihi anlaşmazlıklarla ilgili konulara atıfta bulundu.

Finlandiya Cumhurbaşkanı NATO'nun ABD'den hızlı onayını bekliyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurularının ABD tarafından hızlı bir şekilde onaylanmasının tüm sürecin daha hızlı ilerlemesine yardımcı olacağını söyledi.

Niinsto, Stockholm'de İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "Orada hızlı bir süreciniz varsa, tüm sürece ve tüm süreç için zaman çizelgesine yardımcı olur" dedi.

"Bu bağlamda bu çok önemli" diye ekledi.

Niinisto ve Andersson, Perşembe günü Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek.