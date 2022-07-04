“İstismar, Saldırı ve Büyük Kazançlar”- Çocuk Evleri Personeli Konuşuyor

Bakımda olan çocuklar, büyük karlar elde eden bir firma tarafından işletilen evlerde bakımlı ve cinsel tacize uğradıklarını bildirdiler. Çocuklar için Calcot Hizmetlerinin birden fazla çalışanı, savunmasız gençlerin başarısız olduğunu söylüyor. BBC News, geçen yıl% 36'lık bir kar elde ettiğini ve diğer büyük bakım sağlayıcılarınkinin iki katı olduğunu buldu - zaten bir bekçi köpeği tarafından aşırı kabul edilen rakamlar. Calcot, inşa edilen yatırım nedeniyle karın yüksek olduğunu ve çocukların korunmasına öncelik verdiğini söyledi. Şirket sekiz ev, dört okul işletiyor ve güney İngiltere'de yaşam alanlarını destekledi. Endüstri standardı bir önlem kullanarak 2020'de% 42, 2021'de% 36 kar elde etti.

Bu, hükümetin rekabet gözlemcisi tarafından yayınlanan yakın tarihli bir raporda vurgulandığı gibi, son beş yılda Büyük Britanya'daki en büyük 15 çocuk hizmetleri sağlayıcısı tarafından elde edilen yıllık ortalama karın iki katından fazla. Çalışma, pazarın iyi çalışması durumunda% 17'lik karın beklenenden çok daha yüksek olduğunu buldu. Sektör "krizde" - sağlayıcıların grubu, Bağımsız Çocuk Evleri Birliği - yerlere olan talebin artması, ciddi personel kıtlığı ve balon maliyetleri ile diyor. Ancak yetimhaneler birçok genç için son çaredir ve koruyucu bakım sistemi genellikle en kötü istismar ve ihmalden muzdarip olanlar için uygunsuz olarak değerlendirilir. Ve evlerin büyük ölçüde yerel konseyler tarafından yönetildiği zaman çoktan gitti -% 80'inden fazlası şimdi özel şirketler tarafından yönetiliyor.

BBC sızan şirket kayıtlarını ve gizli yerel yönetim brifinglerini gördü. Ayrıca bir düzine mevcut ve eski Calcot çalışanıyla da konuştu. Bize, şirketin artan finansman düzeyleriyle gelen, ancak tüm ihtiyaçlarını karşılamayan ve onları güvende tutmayan yüksek riskli çocukları kabul ettiğini söylediler. Soruşturmamız bulundu:

Çocuklar seks için tımar edildiğini, alkol verildiğini ve ayrıca personel tarafından saldırıya uğradığını bildirmişti.

Gençler kaçtıktan sonra çocuktan çocuğa cinsel istismar ve intihar girişimi iddiaları, bunu yapma yükümlülüğüne rağmen Ofsted'e bildirilmedi.