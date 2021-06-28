İstediğiniz Zaman Ödemeli Konut Kredisi Halkbank Duyurdu! Aylık Ödemesi Olmayan Kredi Kampanyası

Ev almak isteyen ve nakit sıkıntısı yaşayan kişilere müjde! Halkbank'ın yaptığı konut kredisi kampanyası ile hemen onaylı konut kredisi kullanabilirsiniz. Sizlerde düşük faiz oranları konut kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Halkbank herkesin ev sahibi olması için başlattığı bu kampanyaya rekor başvuru geliyor. Alacağınız evin ekspertiz değerine göre kullanacağınız bu kredilerde, 120 ay vadeli konut kredisi kullandırılacaktır.

Kira ödemekten sıkılan kişiler için başlatılan bu kredi kampanyası, yaz aylarında da devam edecektir. Koronavirüs pandemi salgını sebebiyle yapılan faiz indirimleri devam etmektedir. Ev sahibi olmak isteyenlerin Halkbank üzerinden alacakları bu konut kredisi ile birlikte diğer bankaların da araştırmalarını yaparak kolay kredi imkanlarından faydalanmaktadırlar.

Kira Ödemek Yerine Ev Sahibi Olun!

Kira ödemek yerine bankalardan konut kredisi alarak ev sahibi olabilirsiniz. Artan ev fiyatları ve kira fiyatları, özellikle ev sahibi olmak isteyenlerin bankalardan kredi araştırması yapmasına olanak sağlamaktadır. Kira öder gibi ev sahibi olmak için, kamu bankaları düşük faizli krediler veriyor. Bu bankalardan en çok konut kredisi vereni de Halkbank oluyor. Halkbank üzerinden 120 ay vadeye kadar hemen konut kredisi kullanabilirsiniz.

Faiz Oranları Düşük!

Halkbank konut kredisi kullanmak isteyenler, düşük faiz oranları ile 120 ay vadeye kadar kredi kullanabilirler. En düşük 10.000 TL'ye kadar kredi alacak kişiler en fazla 1 milyon 500 bin TL'ye kadar konut kredisi alabileceklerdir. 500.000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz konut kredisinde, ekspertiz değerinin yüzde 90'ına kadar konut kredisi veriliyor. 500.000 TL üzerinde olan bir konut kredisi almak istiyorsanız, ekspertiz değerinin yüzde 80'ine kadar kredi alabileceksiniz. Banka bu kredilerde 1.37 faiz oranı ile işlem yapmaktadır.

Halkbank Konut Kredisi Özellikleri Nedir?

Halkbank konut kredisi kullanmak isteyenler, belirli şartlara göre bu krediyi alabileceklerdir. Uygun faiz oranları ile ve 120 ay vadeye kadar konut kredisi kullanabilirsiniz.

Kredi taksitlerini eşit aylık ödeme yaparken, aylık ödeme yapmak istemeyenler iki ayda bir veya üç ayda bir ödemeli konut kredisi alabileceklerdir. Alacağınız konut kredilerinde hayat sigortası zorunlu olacaktır. Halkbank konut kredisinde yeni konut alımları için bu faiz oranları ile işlem yapılmaktadır. Eğer alacağınız ev sıfır ise ve ilk sahibi sizseniz, düşük faizli kredi kullanabilirsiniz.

Örnek Ödeme Planı Nedir?

Halkbank üzerinden en az 3 en fazla 120 ay vadeli konut kredisi alabilirsiniz. Banka 500.000 TL'ye kadar sizlere 1.37 faiz oranı ile kredi verecektir. 100.000 TL kredi aldığınızda 120 ay vadeli kredi kullanabilir ve başvuru yaptıktan sonraki ilk 3 ay borç ertelemesi yapabilirsiniz. Aylık ödeyeceğiniz tutarı öğrenmek için bankanın internet sitesine giderek başvuru yapabilirsiniz.

Kredi Başvurusu

Halkbank konut kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, size en yakın Halkbank şubesine giderek, hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. Konut kredilerinde internet üzerinden başvuru yapan kişilere, banka ön onay verir ve kredi kullanımı için banka şubelerine davet eder. Bu sebeple işlemlerinizin hızlı olması için banka şubelerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.