İşte Güncel Konut ve Taşıt Kredisi Faiz Oranları! Ev veya Araç Satın Almak İsteyenlere Müjde

2022 sonrası piyasanın ekonomik yönden kötüye gitmesi ev ve taşıt fiyatlarını yükselti. Vatandaşlar yatırım yaparken daha dikkati düşünmeleri gerekiyor. Finansman desteği bulamayan vatandaşların yardımına bankalar koşuyor. Fakat bankların uygulamış oldukları yüksek faiz oranları nedeni ile birçok kişi kredi çekme noktasında tedirgin. Fakat bankaları uygulamış oldukları faiz oranları bankadan bankaya değişebiliyor. Bankaların sunmuş oldukları faiz oranları takip eden vatandaşlar faiz indirimlerini yakından takip ediyor. Güncel konut ve taşıt kredisi faiz oranlarını sizler için derledik. Konuya ilişkin detaylar haberimizde…

Konut Kredisi Faiz Oranlarında Güncel Faiz Oranları

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar banka kredisi kullanmadan konut satın alamıyor. Kişilerin sıklık ile kullandığı kredi türü olan konut kredilerinde faiz oranları Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararlarına göre şekilleniyor. Dolayış ile sürekli olarak değişkenlik gösterin konut kredisi faiz oranları an itibari ile şu şekilde gerçekleşiyor.

Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank güncel olarak en düşük konut kredisi faiz oranı ile kredi imkanı sunun banka. Konut kredisi kampanyasında faiz oranının 1,32 olarak belirleyen banka, kamu bankaları arasında en uygun faiz oranı uyguluyor. Ziraat Bankası konut kredisinde faiz oranını 1,37 olarak belirlerken, Halkbank müşterilerine Hesaplı Evim konut kredisi sunuyor. Faiz oranı ise 1,38 olarak belirledi.

Özel bankalar arasında yer alan Akbank konut kredisinde daha fazla müşteri çekebilmek için faiz oranını 1,39 olarak belirledi. Bir diğer özel banka olan Garanti Bankası kiracı olan kişilere uygun faiz oranları ile kredi imkanı sunuyor. Mortgage konut kredisi kampanyasında uygulanan faiz oranı 1,42 olarak belirlendi.

Yapı Kredi Bankası üzerinden konut kredisi kullanmak isteyen kişiler 1,45 faiz oranı ile kredi kullanabilecek. İşbank tarafından uygulamaya koyulan ev kredisi kampanyasında müşterilere 1,45 faiz oranlı kredi imkanı tanınıyor. Konut sahibi olmak isteyen kişiler başvurularını yaparak en uygun bankayı seçebilirler.