İşte Başladı! Emekliye 16.000 TL Ödeme Verildi, Almayanlar Bulunuyor

Emekliye müjde. Emekli olan kişilere son dakika haberi geldi. Vatandaşların merak ettiği bu haber sonrasında bankalar emekliye 16 bin TL ödeme yapıyor. Son zamanlarda yaşanan sıkıntılı günler ve hayat pahalılığı, para ihtiyacı olan kişileri bankaya yönlendiriyor. Bankaya yönlendirilen kişiler güncel kampanyaları takip ederek en uygun aktif Kredi kampanyalarına göz atıyor. Emekli olan kişiler de bu kişilerden birisi. Emekli maaş hesabınıza anında ödeme vererek nakit kredi kullanabiliyorsunuz. Emekli maaşı hesabınız üzerinden kolay kredi alacağınız bankalar şu şekilde...

Halkbank

Halkbank, kamu Bankası olmasından dolayı kolay bir şekilde kredi imkanı sunmaktadır. Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişilere hemen sonuç verilmektedir. En yakın banka şubelerine giderek veya banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Garanti Bankası

Emekliye kolay onay veren bir banka da Garanti Bankası. Bu banka üzerinden işlem yapacak olan kişiler hesabına anında ödeme yapıyor. Garanti Bankası emekli maaşı müşterileri 16.000 TL için 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabilecek. Başvuru banka şubesinden ve banka internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.

Ziraat Bankası

Kamu bankaları üzerinden başvuru yapmak isteyenler Ziraat Bankası şubelerine gideceklerdir. Ziraat Bankası nakit alacak kişiler için başvurularını hemen hesaba atacaktır. Emekli maaşınızı bu bankadan alıyorsanız sizlerde başvuru yapmak için şubelere gitmenize gerek yoktur. Şubelere gitmeden işlem yapmak istiyorsanız banka mobil uygulamasını kullanabilirsiniz.