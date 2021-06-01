İstanbulluların Su Faturasına Yüzde 25 Zam Gelebilir

İSKİ Genel Kurulu, 31 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde bir araya gelecek. Yarın, İSKİ Genel Kurulu İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İSKİ'nin Genel Kurul'a İstanbul'da suya yüzde 25 oranında zam teklifi getirecek konuşuluyor. Bu iddiaların yanı sıra diğer bir iddaa ise, ayrıca yüzde 25 insani su kullanım hakkının da iptal edileceği yönünde iddialar da mevcut.

Zam teklifinin onaylanıp onaylanmayacağı şu an için meçhul iken, zam teklifini onaylanması durumunda İstanbulluları zam bekliyor. Yarın düzenlenecek olan kurul toplantısında karar netleşecek. Kararın alınması durumunda İstanbullular bundan sonraki süreçte suyu zamlı olarak kullanmaya başlayacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü İstanbullular için dezavantajlı bir teklifle Genel Kurul'a geliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yeni getirilen teklife göre, hem tarifelere %, hem de % ücretsiz insani su kullanım hakkını iptali ile beraber toplamda İstanbul'da suya P zam yapılacağı konuşuluyor.

Göksu: Ne Diyorsunuz?

Diğer yandan, konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan, Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu Twitter'dan paylaşım yaptı. Göksu, , "CHP'li İBB Yönetimi yarın İBB Meclisi'ne yüzde 50'ye varan su zammı teklifi getiriyor. İstanbullular adına vereceğimiz karar konusunda siz ne diyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılacak olan yeni teklife göre, hem tarifelere yüzde 25, hem de yüzde 25 ücretsiz insani su kullanım hakkını iptali ile birlikte toplamda İstanbul'da suya yüzde 50 zam yapılacağı konuşuluyor.

2021 yılında suya yüzde 6,84'lük zam yapılmıştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2021 yılı su satış tarifelerine yüzde 25 artış aylık TÜFE oranında zam talebi isteminde bulunmuştur. Fakat İSKİ'nin teklifi kabul edilmemiş ve su fiyatlarına 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yüzde 6,84'lük zam yapılmıştı.