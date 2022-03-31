İstanbul'da Spor Eğitmenine Kasklı Saldırgandan Kurşun Yağmuru

Motosiklet kaskı olan saldırgan, İstanbul Beykoz'da bulunan bir kafede etrafa dehşet saçtı ve silah ile spor eğitmeni olan Nadir Öztan'ı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırgan İstanbul Beykoz'da yer alan bir kafede belinden silahı çıkararak silah ile kafede oturan spor eğitmeni ve vücut geliştirme hocası Nadir Öztan’a kurşun yağdırdı ve o anlar kayıt altına alındı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Öztan'ın kurşuna tutulma anları ise kafenin güvenlik kamerasına yansıyan dakikalar arasında yer aldı. Kafede yaşanan panik anları ve saldırı anı da gündemde yer aldı.

Spor eğitmeni ve vücut geliştirme hocası 41 yaşındaki Nadir Özkan İstanbul'un Beykoz ilçesinde kafede oturduğu sırada kasklı saldırgan tarafından silahla kurşun yağmuruna tutularak hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına İstanbul'un Beykoz ilçesinde meydana gelen saldırı anı sebebiyle yaşanan panik anları ve saldırı anı da yansıdı.

Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'nde yaşanan olay dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi ve saldırı anı kafede bulunan müşterilerin de korku dolu dakikalar yaşamasına sebep oldu. Motosiklet kaskı bir kişi içeride müşterilerin bulunduğu sırada kafeye girdi ve belinden silah çıkardı. kafede oturmakta olan spor eğitmeni ve vücut geliştirme hocasına peş peşe ateş etmeye başlayan saldırgan çevrede bulunan vatandaşları korkuttu.

Kafede bulunan müşterilerin de büyük panik ve korku yaşadı görülürken silahlı saldırganın da olaydan sonra hızlı bir şekilde kaçarak uzaklaştığı öğrenildi. Olay yerine yapılan ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekipleri ve polis gelirken yaralı ise ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı fakat hayatını kaybetti.

Kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. İstanbul Beykoz'da yaşanan saldırı anı izleyenlere ve o anda kafede bulunan vatandaşlara da korku dolu dakikalar yaşattı.