İstanbul'da Kar Yağışı Devam Edecek Mi? Meteoroloji Açıkladı!

Son değerlendirmelere göre vatandaşlara bilgi paylaşımında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde bugün bölge bölge yağışların devam edeceğini, karla karışık yağmur şeklinde olacağını bildirdi. Kuvvetli yağışa karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Meteoroloji yetkilileri çığ tehlikesi ile beraber yurt genelinde beklenen buzlanma ve don olayına karşı uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi.

Marmara ve Kuzey Ege'de hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı ifade eden Meteoroloji yetkilileri diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağının tahmininin gerçekleştiğini ifade etti. İstanbul'da 9 Mart tarihinden bu yana aralıklı bir şekilde devam etmekte olan kar yağışı ise sabah saatlerinde etkisini arttırdı ve hayat olumsuz yönde etkilendi.

Bazı bölgelerde buzlanma ve kar yağışı sebebiyle araçlar kentte gitmekte zorlandı ve kazaların meydana geldiği açıklandı. TEM Otoyolu ve D-100 karayolu gibi ana yollar ve arterlerde trafikte pazar sakinliğinin yaşandığı öğrenildi ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Bugün saat 15.00 ile 16.00 saatlerinde kar yağışının yoğunluğunun azalacağı tahmin ediliyor ve konu hakkında açıklamalar yapılıyor.

Ülke genelinde çok bulutlu, İç Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu bölgeleri ile Yalova, İstanbul, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin yağışlı geçeceği yönünde tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı 9 Mart tarihinden bu yana aralıklarla devam ediyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı bölgelerde kar yağışı devam ederken hayatın da olumsuz etkilendiği şeklinde ifadeler kullanıyor. Diğer taraftan bazı bölgelerde kent içerisinde buzlanma ve kar yağışı sebebi ile araçların gitmekte zorlandığı öğrenildi ve bazı noktalarda İETT seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Uçuşların ise İstanbul Havalimanı’nda daha önce alınan kararlara göre uygun olarak azaltılarak devam ettiği yönünde açıklamalar gerçekleşti.