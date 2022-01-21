İstanbul'a İzlanda Kışı Uyarısı Yapıldı!

İstanbul için Meteoroloji, AKOM ve AFAD'dan son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarıları peş peşe geldi ve vatandaşlara yapılan uyarı karşısında önlemlerini aldı. Türkiye genelinde karlı ve soğuk hava etkisini göstermeye devam ederken İstanbul'a ise ne zaman kar yağacağı sorusu gündemde yer alan konu başlıkları arasında gösterildi.

AFAD ve AKOM'un konu ile ilgili yapmış olduğu uyarı sonrasında İstanbul'da kuvvetli sağanak yağışların etkisini göstermeye başlaması dikkat çeken bir gelişme olarak görüldü. Kent genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi beklenirken kar yağışının da beklendiği açıklandı. Yaklaşık olarak kar yağışının İstanbul'da 4-5 gün süreceğinin tahmin edildiği de belirtildi. Kar yağışı hakkında tüm valiliklerin uyarıldığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu. AFAD ise konu hakkında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtirken soğuk havalar ile ilgili elde edilen son dakika bilgisine göre beklenen kar yağışının Silivri'den giriş yaptığı bilgisine ulaşıldı.

21 Ocak Cuma günü itibari ile İstanbul'un İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesinin beklendiği ifade edildi. Sıcaklıkların tahminlere göre akşam saatleri itibariyle hissedilir derecede düşeceği açıklandı. Cuma gününde ise sabah saat 10.00’da İstanbul'un büyük bir kısmında kuvvetli yağmur akşam saatlerinde Arnavutköy, Sarıyer, Çatalca, Şile ve Beykoz'da karla karışık yağmur ve gece yarısı itibariyle de kuvvetli kar yağışının beklendiği şeklinde önemli bilgiler vatandaş ile paylaşıldı.

Beklenen kar yağışı ile ilgili önemli açıklamalar gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da etkisini gösterecek olan kar yağışı hakkında tüm valiliklerin uyarıldığını da söyledi.

Sonraki günlerde de sıcaklıkların eksi derecelerde seyredeceği belirtilirken kar yağışının Cumartesi ve Pazar günlerinde etkili olmasının beklendiği açıklandı. Bunun yanı sıra önümüzdeki hafta ortasına kadar kar yağışının devam edeceğinin öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.