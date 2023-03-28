İstanbul Kart Kullanımı Yapanlar Bu Habere Dikkat Toplamda 100 Türk Lirası İade Edilecek

Bereketi ile gelen mübarek Ramazan ayında bir takım kampanyalarda yapılmaya kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul kart kullanımı yapanları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandığı da ortaya çıktı. İstanbulkart kullanımı yapan tüm kişiler için 20 Nisan'a kadar toplamda 100 Türk Lirası iade edileceği belirtiliyor.

Ancak bu kapsamda A101 Bim şok Migros ve Carrefour marketler üzerinden alışverişlerin yapılması da gerekli oluyor. Marketler işbirliği çalışması yaparak böyle bir karar aldıklarını da ifade ediyor. İstanbul kart kullanımı yapan tüm kişiler yapacakları alışverişler kapsamında toplamda 100 TL geri iade alabilecekler.

İstanbul Kart Sahipleri Bu Habere Çok Sevinecekler Toplamda 100 TL İade Edileceği Belirtildi

İstanbulkart sahiplerini yakında bir ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. İstanbulkart kullanımı yapan tüm kişiler bu habere bir hayli sevinecekler. Yaşanan gelişmede 100 TL geri iade edileceği belirtiliyor. A101 Bim şok Migros ve CarrefourSA marketler üzerinden yapılacak olan alışveriş tutarları kapsamında toplamda 100 TL'ye varan iadelerin yapılacağı belirtiliyor.

100 TL İade Ödemelerini Hemen Kazanabilirsiniz Alışveriş Yapın Ödemeyi Kapın

Yaşanan son dakika ve flaş bir gelişmeye göre İstanbul kart kullanımı yapan tüm kişilere 100 TL iade ödemeleri yapılacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda A101 Bim şok Carrefour ve Migros mağazaları üzerinden alışveriş yapan tüm kişiler için toplamda 100 TL iade edileceği belirtiliyor. 100 TL iade ödemelerinden faydalanmak içinse ismi geçen marketlerden alışveriş yapılması gerekli oluyor. Yapılan bu kampanya ise İstanbul kart kullanımı yapan tüm kişileri yakından ilgilendiriyor. Kampanyaya katılmak için son başvuru tarihi ise 20 Nisan olarak belirlendi.