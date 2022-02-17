İstanbul İzmir ve Ankara'da Yaşayanlar İçin TC Kimlik Numarasına Göre 5000 TL Ödeme Olacak! Başvuru Ekranı Açıldı. Son dakika önemli açıklama geldi. T.c. kimlik numarasına göre 5000 TL'ye kadar ödeme olacak olan vatandaşlar bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirerek hemen hesaplarına ödeme alabilecek. Başvuru yapmak isteyen kişiler bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine gitmeden SMS atarak istedikleri zaman Başvuru gerçekleştirebilecek ve onaylanan tutar kendi hesaplarına yatırabilecek.

T.c. kimlik numarasına göre verilecek olan 5000 TL ödemelerde kişiler daha önce banka çalışmaları yaptıysa ve bu banka çalışmalarında düzenli ödemeler gerçekleştirdiği ise nakit kullanabilecekler. Birden fazla bankanın başlatmış olduğu bu kampanyaya katılacak olan kişiler t.c. kimlik numaralarına göre verilecek olan 5000 TL ödeme almaları durumunda 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabilecek ve kredi taksitlerini aylık değil iki ayda bir veya üç ayda bir de kendi isteği doğrultusunda ödeme yapabilecek.

T.c. kimlik numarasına göre 5000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar özellikle büyükşehirlerde yaşıyorsa ve bankaya gidecek zamanları yoksa hemen işlemlerini gerçekleştirerek 36 ay vadeye kadar kredi başvurusunda bulunabilecek.

Qnb Finansbank üzerinden 5000 TL t.c. kimlik numarası ile ödeme alabilirsiniz

Başvuru yapacak olan vatandaşlar 5000 TL t.c. kimlik numarası ile ödeme almak istiyorsan 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olan bu Kredi kampanyalarını katılmak için başvurularını SMS ile veya internet sitesi üzerinden yapabilecek. Cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek kimlik numarasını yazabilir ve 5030 numarasına bu mesajı göndererek Bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Qnb Finansbank hesabı olan kişiler ise artık şubelere gitmesine gerek kalmadan qnb mobil uygulamasını cep telefonlarına indirerek ihtiyaç kredisi başvurusunu internet bankacılığı üzerinden de yapacak. Bankanın başlatmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına detaylarını öğrenmek istiyorsanız resmi internet sitesine girerek güncel faiz oranları ile birlikte kampanya detaylarını öğrenebilirsiniz.

Garanti bankası'ndan 5000 TL'ye mobil ödeme

Garanti Bankası yaptığı kampanyada kendi bankası'nda hesabı olan veya maaş müşterisi olan vatandaşlara şubelere gitmeden 5000 TL'ye kadar ödeme yapıyor. Nakit kullanacak olan vatandaşların kredi notu 1100 ve üzerinde ise hemen mobil uygulamaya giriş yaparak buradan internet bankacılığı kredisi başvurusunda bulunabilecek onaylanan tutarı Kendi hesabına yatırabilecek.