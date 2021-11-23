İstanbul Ekmek Fiyatları 4 TL Mi Olacak? Fırıncılar Federasyonu Yanıt Verdi!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatının 4- 5 lira olacağı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi. Sosyal medya gündemine damga vuran konu ekmek fiyatlarında artış olacağı ile ilgili paylaşımlar son zamanların en çok konuşulan konusu haline geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı ise bu yönde çıkan haberlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ile ilgili önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Yazılı bir açıklama gerçekleştiren Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekmeğin 4- 5 TL olacağı şeklinde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı ve merak edilenleri yanıtladı. Balcı, ekmeğin temel girdilerinde hissedilir bir yükselir bulunduğunu da aktardı. Maya fiyatları, elektrik fiyatları, su ve doğalgaz fiyatlarının da her gün değişmekte olduğunu ifade eden Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, önemli ifadeler kullandı.

Her gün değişmekte olan fiyatlara karşılık olarak ise bu durumun vatandaşları ekmeksiz bırakacakları anlamına gelmediği de belirtildi. Esnafın daha büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kalmaması ve tüketicinin mağdur edilmemesi adına mutlaka ama mutlaka gerekenin yapılacağını da Balcı tarafından açıklanan konular arasında yer aldı.

Balcı, istişareler ile çözümden yana olduklarını belirtti ve sosyal medya gündemine damga vuran konu ekmek fiyatlarının 4 lira olacağı ile ilgili yazılanlara cevap verdi. Çözümden yana olduklarını ifade eden Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı bu konuda kapılarının herkese açık olduğunu söylemeyi de ihmal etmedi.

Hassas bir durum yaşandığını ifade eden Balcı, bu durumdan görev çıkarmak isteyenlere karşı ise dur denmesi gerektiğini belirtti. Vatandaşların umutsuzluğa düşmemesi gerektiğini de söyleyen Balcı, tıpkı dün olduğu gibi bugün de yaşanan fiyat artışlarının makul seviyelerde güncelleneceğini ve değerlendirileceğini anlattı. Vatandaşların asla ama asla tedirgin olmaması gerektiğini söyleyen Balcı, federasyon dışında yapılan açıklamalara da itibar edilmemesini rica ettiğini söyledi.