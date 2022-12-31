İşsizlere, çalışmayana 850, 1000, 1250, 2500 TL sosyal yardım! Bir sene her ay T.C. Kimlik numarasına göre yatıyor

Bir sene her ay T.C. Kimlik numarasına göre yatıyor. İşsizlere, çalışmayana 850, 1000, 1250, 2500 TL sosyal yardım!

İhtiyaç sahibi olup uzun süredir çalışmayan vatandaşlar için 2500 TL'ye varana kadar ek ödeme veriliyor. Destek T.C. Kimlik numarasına bağlı olarak hesaba yatıyor. Ülkemizden sosyal yardım kapıları ardına kadar açıldı. E-Devlet ya da SYDV'ler tarafından yapılan başvurular ile beraber iş sahibi olmayanlar rahat bir nefes almaktadır. Buna bağlı olarak uzun süre işsiz kalan vatandaşlar için 850’den başlayıp 2500 TL’ye varana kadar yardım verilmektedir.

Doğalgaz Yardımı Veriliyor

Düzenli olarak bir geliri olmayan ya da aylık geliri belirli bir sınır altında ki vatandaşlar için devletten yardım desteği sağlanmaktadır. Buna bağlı olarak da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için devletin sunduğu destek programı sayesinde ödeme almaktadır.

Çalışmayan kişiler içinde 12 ay boyunca 850, 1000, 1250, 2500 TL destek verilmektedir. Bu destekler daha çok çocuğu olan, işi olmayan, dul ve yetimler için ödenmektedir. Aynı zamanda da faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleri içinde doğalgaz yardım için verilmektedir.

Başvurular E Devletten Yapılabilir

Doğalgaz ve işsizlik yardımı için başvuru yapmak için E devlet üzerinden giriş yapmanız gerekmektedir. Böylece siz de çalışmayanlar için sosyal destekten yararlanabilirsiniz.

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