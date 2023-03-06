İşsizler Bu Habere Dikkat! Sadece Bu Yöntemle Kredi Sahibi Olabilirsiniz!

Düzenli bir geliri olmayan için bankanın kredi verebilmesi pek de kolay değildir. Geri ödeme konusunda banka muhakkak ki müşteriden güven almak ister. Fakat uzun süredir iş bulamayanlar için gelir belgesiz ve şartsız banka kredisi sunan belirli kurumlarda bulunuyor. İşsizlik durumuna göre bu şartlar elbette ki değişiyor.

İşsize Özel Kredi Veren Bankalar Hangileridir?

İşsizlik döneminde başvurulacak kredi için kredi tutarı klasik şartlardan daha düşük olabiliyor. Banka geri ödemede kolaylık olabilmesi için belirli bir sınırlandırma getiriyor. Özellikle geri ödemedeki süreler daha da kısaltılarak kişinin daha kısa vadede ödemeyi hızlı bir şekilde yapabilmesi isteniyor.

İşsiz olduğu halde yeni iş kurmak isteyenler, girişimciler için acil nakit ihtiyacını giderecek kredi seçenekleri sunan bankalar içerisinde kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere İş Bankası, Akbank ve Garanti BBVA sayılabilir.

İşsize Özel Kredi Başvuru Şartları

İşsiz olduğu halde gelir belgesi beyan etmeden kredi başvurusunda bulunulabilir. Bu acil nakit ihtiyacı karşılayabilmek için oldukça cüzi miktarı içeriyor. Elbette ki burada kişinin kredi notu da büyük önem taşıyor. Maaşı bulunmayan işsizlerin kredi notu üzerinden değerlendirmesi sağlanıyor.

İşsize Özel Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşsizlere yönelik ödenen kredi tutarı, geri ödeme süreci ve şartları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenlerin yukarıda sayılan bankaların müşteri hizmetleri hattını kullanması ya da banka şubelerine giderek konu üzerine daha detaylı bilgi alması mümkündür.