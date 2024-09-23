İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırıları giderek şiddetleniyor. Bugün gerçekleştirilen bombardımanlar sonucu 182 kişi yaşamını yitirirken, 727 kişi yaralandı. Saldırılar, özellikle Lübnan'ın güney bölgeleri ile Bekaa ve Baalbek'e yoğunlaşmış durumda. Bu durum, Beyrut Havalimanı’ndaki yolcu trafiğinde yüzde 30 ila 40’lik bir düşüşe neden oldu.

Lübnan Seyahat ve Turizm Acenteleri Derneği Başkanı Jean Abboud, 14 hava yolu şirketinin uçuşlarını askıya aldığını açıkladı. Aralarında Lufthansa, Air France ve Kuveyt Hava Yolu gibi büyük firmaların bulunduğu bu şirketler, güvenlik kaygıları nedeniyle seferlerini durdurdu.

Middle East Airlines ise yaşanan uçuş iptallerinin ardından ek seferler düzenleyerek durumu dengelemeye çalışıyor. Eğitim Bakanlığı, okullara ara verildiğini duyururken, İçişleri Bakanlığı da yerinden edilen vatandaşlar için okulları açma kararı aldı. Lübnan, savaşın gölgesinde zor günler geçiriyor.