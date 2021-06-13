İsrail’de 12 Yıllık Netanyahu Devri Kapandı

İsrail’de Gelecek Var ve Yamina Muhalefet Partilerinin kurduğu koalisyon hükümetinin mecliste güven oyu almasıyla 12 yıldır İsrail’in Başbakanlığını yapan Binyamin Netanyahu görevden alındı. Netanyahu’yu devirmeyi amaçlayan bu koalisyonun güven oylaması önce parti liderleri Meclis Genel Kuruluna çıkarak konuşmalar yaptı. Kürsüye çıkan ilk isim olan Yamina Partisinin lideri Naftali Bennett, konuşması sırasında sık sık Netanyahu destekçileri tarafından bölündükten sonra bazı orada bulunan milletvekilleri korumalar tarafından dışarı çıkarıldı.

Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ise, Bennett’in konuşmasının kesilmesiyle kürsüye çıkmayı reddederek tepkisini ortaya koydu. Ardından, Başbakan Netanyahu kürsüye çıkarak, rakibi olan Bennett’e ve Lapid’e sert yorumlarda bulundu ve Lapid-Bennett liderliğindeki bu oluşturulan koalisyonu yıkacağını belirtti.

Kürsüdeki konuşmaların ardından oylamaya geçildi ve oylama sonucu 120 sandalyeli mecliste 60 milletvekilinin desteğiyle koalisyon hükümeti oy fazlalığıyla güven oyu almış oldu. Koalisyonun güven oyu almış olmasıyla da 2009 ‘dan bu yana süren Netahyahu başkanlığı bitmiş ve İsrail için bir devir kapanmış oldu.

Netanyahu oylamayı kaybetmesiyle, mecliste muhalefete ait bölüme geçiş yaptı. Netanyahu’nun yerine gelen Yamina Partisi lideri Naftali Bennett yeni başbakan olmuş oldu. Başbakan olmasının ardından Bennett ve koalisyon hükümetin in bakanları tek tek kürsüye geçerek yeminlerini etti.

İsrail’in yeni başbakanı olan Yamina lideri Naftali Bennett, koltuğu 2 yıl elinde tutacak. 2 yılın ardından koltuğu koalisyon ortağı olan Gelecek Var Partisi lideri Lapid’e devredecek.

Binyamin Netanyahu’nun görevi yarın Natali Bennett’e devredeceği bildirildi. Yapılan yazılı açıklamada, ikili Batı Kudüs’teki Başbakanlık ofisinde bir araya gelecek. Ancak yapılacak görüşme hakkında detaylı bir bilgi verilmedi.

İsrail basınından alınan habere göre ise; Başbakanlıkta resmi bir devir teslim töreninin yapılmayacağı ifade edildi.

Netanyahu’nun 12 yıllık devrinin bitmesinin ardından koltuğa geçen Bennett’in ise ne kadar başarılı olacağı merak konusu. Zira Bennett-Lapid koalisyonu tam olarak 8 partiden oluşuyor ve birbirlerinden farklı görüşlü partiler olarak biliniyorlar. Bu farklılıklardan dolayı koalisyonun ömrünün uzun soluklu olup olmayacağı şimdiden tartışma konusu olmaya başladı.

Bennett’in partisi Yamina aşırı sağ görüşleriyle ortaya çıkarken, diğer bir koalisyonun ortağı olan Meretz partisi ise sol blokta yer almakta. Bu görüş farklılıkları nedeniyle yeni gelen bu hükümetin bir kesim tarafından uzun soluklu olmayacağı ve erken seçime gidilmek zorunda kalınabileceği tahminler arasında yer alıyor.