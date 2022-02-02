İsrail Savunma Bakanı Gantz Bahreyn'e Sürpriz Ziyarette

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Yemen'in İran'a bağlı Houthi hareketi tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlenen füze saldırılarının ardından Körfez'de artan gerginliğin ortasında habersiz bir ziyaret için Bahreyn'e geldi.

Gantz'ın gezisini ancak Manama'ya gelişinden sonra duyuran İsrail Savunma Bakanlığı, Çarşamba günü Bahreyn ile komşu BAE ile birlikte 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştiren bir güvenlik işbirliği anlaşması imzalayacağını açıkladı.

BAE Pazartesi günü İsrail cumhurbaşkanının ziyareti sırasında bir füzeyi ele geçirdi ve bu saldırı, BAE'nin de yer aldığı Suudi liderliğindeki bir koalisyonla mücadele eden Husilerin iki hafta içinde üstlendiği üçüncü saldırı oldu.

İsrail savunma bakanlığı Gantz'ın resmi ziyaretini açıklarken, Houthi saldırılarından söz etmedi ve ABD Donanması'nın Körfez'deki ana üssüne ev sahipliği yapan Bahreyn ile yapılacak bir güvenlik anlaşmasının ne içereceğine dair ayrıntı vermedi.

ABD, füze saldırılarının ardından BAE'ye yardım etmek için savaş jetleri gönderdiğini söyledi.

Gantz, İsrail hava kuvvetlerine ait bir nakliye uçağıyla Bahreyn'e uçtu. İlk kez bir İsrail savunma şefi Körfez ülkesini ziyaret etti veya bir İsrail askeri uçağı oraya indi.

Gantz, Twitter'dan yazdığı yazıda, Bahreyn'de savunma bakanı tarafından karşılandığını belirterek, "Burada olmaktan onur duydum ve Krallığın liderleriyle tanışmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

Bahreyn, BAE ve İsrail tarafından imzalanan ABD aracılığındaki İbrahim Anlaşmaları, İran'a yönelik ortak ticari çıkarlar ve endişeler üzerine inşa edildi. Sudan ve Fas, İsrail ile ilişkilerin resmileştirilmesinde buna uydular.

Eylül ayında Bahreyn, normalleşme anlaşmalarının sağlanmasından bu yana en üst düzey ziyaret için İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'i ağırladı.

BAE, Bahreyn, İsrail ve ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'na ait güçler Kasım ayında Kızıldeniz'de bir deniz tatbikatı düzenledi.

İsrail, bu tür bir askeri işbirliğinin İran'ın bölgedeki "güç projeksiyonu"na karşı koymaya yardımcı olabileceğini söyledi.