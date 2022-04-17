İsrail Polisi Mescid-i Aksa'ya Tekrar Girerken Tansiyon Alevleniyor

İsrail polisi, ibadet edenler sabahın erken saatlerinde namaz kılmak için toplanırken, camiye yapılan bir başka baskında yüzlerce kişiyi gözaltına aldıktan iki gün sonra, El Aksa Camii yerleşkesine girdi.

İsrailli yetkililer, aşırı sağcı Yahudilerin kutsal alana rutin ziyaretlerini kolaylaştırmak için Pazar günü yerleşkeye girdiklerini ve Filistinlilerin taş stokladığını ve yerleşkede bariyerler kurduğunu söyledi.

Polis, Filistinlileri caminin dışındaki genişleyen esplanadeden temizlerken, düzinelerce kişi içeride kaldı.

Filistinli sağlık çalışanları, en az 19 kişinin yaralandığını söyledi. Filistin Kızıl Haç'ına göre, üç kişi dövüldükten veya kauçuk kaplı mermilerle vurulduktan sonra hastaneye transfer edildi. Örgüt, yerleşkeye erişiminin engellendiğini, ancak Bab al-Asbat yakınlarındaki yaralılara yardım etmeyi başardığını söyledi.

Polis, Filistinlilerin Yahudi ziyaretçileri bölgeye taşıyan iki otobüsün camlarını kırdıktan sonra dokuz kişinin tutuklandığını ve birkaçının hafif yaralandığını söyledi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ten bildiren El Cezire'den Natasha Ghoneim, baskının, gayrimüslimlerin İslam'ın en kutsal üçüncüsü ve Yahudiler için en kutsal olan ve Tapınak Dağı olarak adlandıran bileşiği ziyaret etmelerine izin verilen üç saatlik bir zaman diliminden önce gerçekleştiğini söyledi.

Aşırı sağcı Yahudi grup Return to Temple Mount'un, Mescid-i Aksa'ya giren ve caminin içinde yasaklanmış ve başka bir provokasyon teşkil edecek bir Yahudi dini ritüeli olan keçiyi kurban eden herkese para ödülü teklif etmesinin ardından gerginlikler yükselmişti.

"Bu olmadı ama sosyal medyada viral oldu" diyen Ghoneim, gerginliğin artmasına katkıda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Filistin Yönetimi Pazar günü El Aksa'daki mevcut gerilimin sonuçlarından İsrail'i sorumlu tuttu.

Otorite sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, devlet haber ajansı Wafa tarafından taşınan bir açıklamada, "ABD yönetimini sessizliğini bozmaya ve tüm bölgeyi alevlendirecek bu saldırganlığı durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in parlama noktasındaki tırmanışını kınadı. Bir bakanlık açıklamasında, İsrail'in tırmanışının Arap ve İslami bir tepkiyi engellediği ve "[İsrail'in] El Aksa Camii'ni Yahudileştirme planlarının bir devamı" olduğu belirtildi.

Hamas lideri İsrail'i "El Aksa bizim ve sadece bizim" diye uyardı.

İsmail Haniye yaptığı açıklamada, "Halkımızın ona erişme ve içinde dua etme hakkı var ve (İsrail) baskı ve teröre boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Bu arada, Pazar günü Papa Franciscus, bu yıl Müslümanların kutsal Ramazan ayı ve Yahudi Fısıh Bayramı ile çakışan yıllık Paskalya konuşmasını yaparken Kudüs'teki kutsal yerlere ücretsiz erişim çağrısında bulundu.

"İsrailliler, Filistinliler ve Kutsal Şehir'de yaşayan herkes, hacılarla birlikte, barışın güzelliğini yaşasın, kardeşlik içinde yaşasın ve her birinin haklarına karşılıklı saygı duyarak Kutsal Yerlere serbestçe erişimin tadını çıkarsın" dedi.