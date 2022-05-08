İsrail, Ölümcül Bıçaklama Saldırısından Şüphelenilen Filistinlileri Tutukladı

İsrail güçleri, geçen hafta Tel Aviv yakınlarındaki Elad yerleşim yerinde düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kişiyi öldürdüğünden şüphelenilen iki Filistinliyi tutukladı.

19 yaşındaki Asad Yussef al-Rifai ve 20 yaşındaki Subhi Imad Sbeihat olarak tanımlanan iki Filistinli, büyük bir insan avının ardından Elad'dan çok uzak olmayan bir taş ocağının yakınında gözaltına alındı.

Polis, ordu ve iç güvenlik ajansı Pazar günü yaptığı ortak açıklamada, "Elad kentindeki ölümcül saldırıda üç İsrailli sivili öldüren iki terörist yakalandı" dedi.

Başbakan Naftali Bennett, "Teröristleri alacağımızı söyledik ve öyle de yaptık" dedi.

Daha sonra, askeri araçlarla donanmış İsrail güçleri, Cenin'in batısındaki Rummaneh köyündeki evlerine baskın düzenledi, görgü tanıkları Maan haber sitesine söyledi.

Filistinli genç öldürüldü

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, Pazar akşamı İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki Tulkarem'in güneyindeki Jabara askeri kontrol noktası yakınlarında Filistinli bir genci vurarak öldürdü.

Filistin haber ajansı Wafa'ya göre, genç Mahmud Sami Halil olarak tanımlandı.

Perşembe günkü bıçaklamalar, İsrail'in Bağımsızlık Günü olarak kutladığı olayda meydana geldi.

Filistinliler için, İsrail'in 1948'deki bağımsızlık ilanının yıldönümü, en az 750.000 kişinin tarihi Filistin'deki evlerinden ve köylerinden şiddetle kovulduğu Nakba'yı veya felaketi işaret ediyor.

Ultra-Ortodoks bir Yahudi kasabası olan Elad, Temmuz 1948'de etnik olarak temizlenen ve tahrip edilen Filistin köyü el-Muzayriyah'ın kalıntıları üzerine inşa edilmiştir.

İsrail güçleri, balta ve bıçaklı saldırıda en az dört kişinin yaralandığını söyledi.

Batı Kudüs'ten bildiren El Cezire'den Stefanie Dekker, Elad'ın ormanlık bir bölgesinde bulunduklarını söyledi.

"Bir İsrail kentinde ilk defa böyle bir saldırı gerçekleştirilmiyor. Son birkaç ay içinde altı, yedi tane oldu, "dedi Dekker.

"İsrail iç güvenlik güçlerinin değerlendirmesi, bu tür saldırıların bireyler tarafından gerçekleştirildiği ve bu da onları önlemeyi çok daha zorlaştırdığı yönünde" dedi.

"Bu kesinlikle ileriye dönük bir endişe."

Gerilimde artış

Bıçaklama, son haftalarda ülkenin derinliklerinde gerçekleşen bir dizi ölümcül saldırının sonuncusuydu. Bu, İsrail-Filistin gerilimlerinin şiddet olayları ve İsrail güçlerinin İslam'ın üçüncü en kutsal bölgesi olan El Aksa Camii'ne yönelik tekrarlanan saldırılarıyla zaten arttığı sırada geldi.

Kamu Güvenliği Bakanı Ömer Barlev yaptığı açıklamada, "Her zaman üzerimizde en kötüsünü dileyenleri kararlı bir şekilde kovalamaya devam edeceğiz ve onlara ulaşacağız" dedi.

Güçler erkekleri aramak için bölgeyi tararken, polis halkı bölgeden kaçınmaya çağırdı ve İsraillileri şüpheli araçları veya insanları bildirmeye çağırdı.

Polis, saldırganların işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin kasabasından geldiğini ve İsrail'in yıllardır gördüğü en kötü şiddet dalgasında bir kale olarak yeniden ortaya çıktığını söyledi. Cenin'den birkaç saldırgan geldi.

Mart ayından bu yana aralarında silahsız bir kadın ve iki seyircinin de bulunduğu yaklaşık 30 Filistinli şiddet olaylarında hayatını kaybetti. İnsan hakları grupları, İsrail'in çoğu zaman çok az veya hiç hesap verebilirliği olmadan aşırı güç kullandığını söylüyor.

İsrail'in güneyindeki bir başka bıçaklı saldırı, Tel Aviv bölgesinde iki silahlı saldırı ve geçen hafta sonu işgal altındaki Batı Şeria'daki bir İsrail yerleşim yerinde açılan ateş de dahil olmak üzere beş saldırıda en az 18 İsrailli öldürüldü.

İsrail yerleşimleri uluslararası yasalara göre yasadışı kabul edilmektedir. Birbirini izleyen İsrail hükümetleri, işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşimler inşa etti ve genişletti - Filistinlilerin demografik değişimi hedeflediğini söylediği bir hareket.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 250 yerleşim biriminde yaşayan 600.000 ila 750.000 İsrailli yerleşimci var.