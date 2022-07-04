İsrail Mültecilerini Ruanda'ya Gönderdiğinde Ne Oldu?

36 yaşında Eritreli bir adam olan Bahabelom Mengesha, Ruanda'ya başka bir ülke tarafından gönderilmenin nasıl bir şey olduğunu biliyor. Ama orada sığınmacı olarak kalması kısa sürdü. 2010 Yılında savaş sonrası Eritre'den ayrıldı ve sığınma talebinde bulunmak için İsrail'e taşındı. Dört yıl sonra izni iptal edildi ve kendisine bir seçenek verildi - eve gönderilmek, bir göçmen gözaltı tesisine gitmek ya da 3.500 dolar almak ve Ruanda'ya tek yönlü bir uçuş yapmak.

Son yedi yıldır yaşadığı İsviçre'den BBC'ye verdiği demeçte, başka seçenek olmadığını söyledi. İsrail'de tutuklu bulunan Bahabelom, "Aklı başında hiçbir insan gönüllü olarak hapse giremez" diyor. "Hapsedilmenin kültürün bir parçası olduğu Eritre'ye geri dönmek için bu da bir seçenek değildi." Bu yüzden Ruanda'yı seçti.

Ama Bahabelom yakında doğu Afrika ülkesinde hoş karşılanmadığını öğrendi. Başkenti Kigali'ye, komşu Uganda'ya tekrar gitmesi gerektiği söylenenden daha erken inmemişti - ve hepsi bir ücret karşılığında. Ruanda'dan ve konuştuğumuz diğer göçmenlerin sınır dışı edilmesini kimin düzenlediği belli değil, ancak Bahabelom Ruandalı yetkililerin bu işe karıştığına inanıyor. Ruanda'nın mülteciler için güvenli bir yer olarak statüsü, İngiltere'nin kıyılarına inen sığınmacıları barındırmak için ülkeyle bir anlaşma imzalamasından sonra sorgulandı. Batılı ülkeler insan hakları sicili hakkında uyarılar yayınladılar.

Ancak, İngiltere'nin ülkeyle anlaşması ile İsrail'in anlaşması arasında önemli farklılıklar var. İsrail'in "gönüllü kalkış" planı Ruanda'ya uçuşu bir seçenek olarak sunarken, İngiltere'nin planı zorunludur. Ve planını kamuoyuna açıklayan İngiltere'nin aksine, İsrail'in Ruanda ile hiçbir zaman resmi bir anlaşması olmadı. Bununla birlikte, İsrail merkezli yaklaşık 4.000 Eritre ve Sudanlı sığınmacı, gizli düzenlemeden vazgeçilmeden önce 2013 ve 2018 arasında Ruanda ve Uganda'ya gönderildi.

Bahabelom Eylül 2014'te Kigali'ye uçtu. "Ruanda için gönderilen o [Avrupa ulaşmada bize engel olmadı," diyor, Ruanda, Uganda geçiş yaptı nasıl ilgili.

"Ve orada durmadık."