Son Eklenen Videolar
İsrail mi vurdu? Şam Boru Hattında Patlama!
27 Nisan 2017, 08:14
Suriye'nin başkenti Şam'da havalimanı çevresinde art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların İsrail'in hava saldırısı sonucu olabileceği iddia ediliyor. Patlamanın hemen ardından çevrede bulunan vatandaşlar cep telefonu kamerası ile o anları kaybetti.
Anahtar Kelimeler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.