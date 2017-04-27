İsrail mi vurdu? Şam Boru Hattında Patlama! 27 Nisan 2017, 08:14

Suriye'nin başkenti Şam'da havalimanı çevresinde art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların İsrail'in hava saldırısı sonucu olabileceği iddia ediliyor. Patlamanın hemen ardından çevrede bulunan vatandaşlar cep telefonu kamerası ile o anları kaybetti.