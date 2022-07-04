İsrail, Hizbullah Uçaklarını Gaz Kulesine Doğru Vuruyor

İsrail ' deki yetkililer, Akdeniz' in tartışmalı bir bölgesindeki doğalgaz kulelerinden birine doğru giden üç Hizbullah uçağını düşürdüklerini söylediler. Askeri yetkililer, insansız hava araçlarının Lübnan'dan fırlatıldığını ve savaş uçakları ile gemiye monte füzelerin bir araya gelmesiyle düşürüldüğünü söylüyor. Hizbullah, iha'ları kısa bir açıklamayla başlattığını doğruladı. İsrail ile Lübnan arasında Kariş gaz sahasının mülkiyeti konusunda gerginlikler arttı. Lübnan ile İsrail arasında meydana gelen gerginlik ile ilgili dikkat çekici detayları sizler için haberimizin devamında yazdık. Grubun lideri Hasan Nasrallah konu hakkında neler söyledi?

ABD enerji elçisi Amos Hochstein, uzun süredir devam eden anlaşmazlığı çözmek için iki ülke arasında arabuluculuk yapıyor. İsrail, alanın BM tarafından tanınan münhasır ekonomik bölgesi içinde olduğunu söylüyor, ancak Lübnan da bazı kısımlarına hak iddia etti. Hizbullah, keşif uçuşunun bir parçası olarak teçhizatı hedef aldığını söyledi. Açıklamada, "Görev tamamlandı ve mesaj alındı" denildi. Geçen hafta grubun lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in teçhizatı işletmesini engellemek için güç kullanmakla tehdit etti. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama ve merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ın kullandığı dikkat çekici ifadeler ve konu hakkında detaylı bilgiler…

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, islamcı grubun "Lübnan devletinin Lübnan ulusunun ekonomisi ve refahı için kritik öneme sahip deniz sınırlarıyla ilgili bir anlaşmaya varmasını engellediğini" söyledi. Hizbullah'ın bildirdiği saldırı İsrail'deki siyasi istikrarsızlığın ortasında gerçekleşti. Perşembe günü milletvekilleri parlamentoyu feshetmek ve son dört yılda beşinci seçimi yapmak için oy kullandılar. Eski Başbakan Naftali Bennett'in çok partili koalisyonunun çöküşünden sonra gelen oylama, sağ muhalefet lideri Benjamin Netanyahu'ya iktidara dönme şansı sunuyor.