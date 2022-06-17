İsrail Askerlerinin Cenin Baskınında 3 Filistinli Öldü

Filistin sağlık bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin'e baskın düzenlediğinde üç Filistinlinin öldüğünü ve 10 kişinin yaralandığını söyledi.

Yaklaşık 30 İsrail askeri aracı Cuma günü erken saatlerde Cenin'e baskın düzenledi ve şehrin doğusundaki el-Marah bölgesinde bir arabayı çevreledi ve içeride oturan dört kişiye ateş etti. Bunlardan üçü öldü, dördüncüsü ağır yaralandı.

Filistin haber ajansı Wafa, öldürülenlerin isimlerinin Baraa Lahlouh (24), Yusuf Salah (23) ve Laith Abu Suroor (24) olduğunu söyledi.

İsrail ordusu İbranice kısa bir mesajda, iki farklı yerden silah bulmak için bir operasyon yürüttüğünü ve ateş edildiğini söyledi.

Ordu, "Teröristlerin kendilerini hedef alma planlarını engelleyen askerlere yönelik kurşunların tespit edildiğini" belirterek, olay yerinde iki adet M-16 saldırı tüfeği ve fişek de dahil olmak üzere silahlar bulduklarını da sözlerine ekledi.

Cenin sakinleri, İsraillilerin 7 Nisan'da Tel Aviv'de vurularak öldürülmeden önce üç İsrailliyi öldüren bir silahlı saldırı düzenleyen Raed Hazem'in evini yıkmayı amaçladıklarından şüphelendiklerini söylediler .

İsrail ordusu, orada büyüyen Filistinli silahlı direnişi bastırmak amacıyla işgal altındaki Cenin kampına ve çevresine baskınlarını artırdı.

Filistin İslami Cihad ve Fetih hareketlerinin silahlı kanatlarının aktif olduğu kampın olası büyük ölçekli İsrail işgaline ilişkin korkular yaygın.

Filistin sağlık bakanlığına göre, bu yıl İsrail güçleri tarafından çoğu baskınlarda olmak üzere 60'tan fazla Filistinli öldürüldü.

Mart ayından bu yana bir dizi Filistin saldırısı da İsrail'de 19 kişiyi öldürdü.

El Cezire'nin önde gelen TV muhabiri gazeteci Shireen Abu Akleh, geçen ay İsrail ordusunun bir operasyonunu takip ederken İsrail güçleri tarafından Cenin'de öldürüldü .

Bir Filistin soruşturması, üzerinde "basın" yazan kurşun geçirmez bir yelek giyen ve vurulduğunda bir ihbar miğferi giyen muhabirin, bir savaş suçu olarak tanımladığı şekilde vurularak öldürüldüğünü söyledi.

İsrail, Ebu Akleh'in Filistinli bir silahlı adam tarafından öldürülmüş olabileceği yönündeki ilk imadan geri adım attı, ancak şimdi bir ceza soruşturması başlatmayacağını söyledi .