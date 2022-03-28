İsrail Arap Müttefikleriyle İlişkilerini Artırıyor

İsrail, hızla değişen Orta Doğu'daki konumunu güçlendirmek amacıyla dört Arap ülkesi ve ABD'nin dışişleri bakanlarını ağırladı.

Toplantı, 2020'de Trump yönetimi sırasında İsrail ile anlaşmalar imzalayan üçü de dahil olmak üzere, İSRAIL ile ilişkileri normalleştiren Arap ülkelerinden biri hariç tüm üst düzey diplomatları ABD arabuluculuğunda müzakerelerde bir araya getirdi.

İsrail'in ilk başbakanı David Ben-Gurion'un mezarının yakınındaki güney Naqab (Negev) bölgesindeki bir tatil beldesinde bir araya gelen bakanlar ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, enerji, çevre ve güvenlik konularını da kapsayacak şekilde işbirliğini genişletme ve başkalarını da anlaşmalara dahil etmeye çalışma sözü verdi.

Filistinliler, İsrail'in elinde devam eden işgallerinin son 50 yıldır Arap-İsrail ilişkilerinin merkezi bir özelliği olmasına rağmen zirveye davet edilmedi.

Blinken, "Sadece birkaç yıl önce bu toplantıyı hayal etmek imkansızdı." dedi. "ABD, bölgeyi ve ötesini dönüştüren bir süreci güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecektir."

BAE ve Bahreyn, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda yapılan İbrahim Anlaşmaları kapsamında İsrail ile ilişkiler kurdu. Fas daha sonra Trump'ın arabuluculuğunda yapılan ayrı bir anlaşmayla İsrail ile ilişkileri yeniden kurdu.

Faslı Nasser Bourita, "Bugün buradayız, çünkü barışa gerçekten, içtenlikle ve derinden inanıyoruz." dedi. "Birbirimize sırtımızı dönüp barışçıl bir şekilde birbirimizi görmezden geldiğimiz pasif bir barış değil."

"Bu bölgede kapsamlı, verimli, paradigma şekillendirici ve değer yaratan bir barışa inanıyoruz." diye de ekledi.

Ürdün, İsrail ile ilişkileri normalleştiren ve zirveye katılmayan tek Arap ülkesiydi. Ülkenin Kralı Abdullah bunun yerine Filistinlilerle dayanışma içinde İsrail işgali altındaki Batı Şeria'yı ziyaret etti.

İran'a karşı ittifak

Toplantı, Biden yönetiminin İran ile 2015 uluslararası nükleer anlaşmasını yenilemek için çalıştığı sırada gerçekleşti. Anlaşma, milyarlarca dolarlık yaptırımların hafifletilmesi karşılığında İran'ın nükleer programına engel oldu.

Bütün bakanlar, İran'ın bölgedeki davranışları ve İran ile imzalanan uluslararası nükleer anlaşmanın olası yenilenmesi konusundaki şüphelerini dile getirdiler.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, grubun toplantının yıllık bir etkinlik haline geleceğini duyurduğu için "tarih yazdırdığını" söyledi.

Lapid, "Yeni bir bölgesel mimari oluşturmak, her şeyden önce İran olmak üzere ortak düşmanlarımızı yıldırıyor ve caydırıyor." dedi.

"Kesinlikle korkacakları bir şey var."