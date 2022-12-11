Isparta'da Selver Hemşire, Eşi Tarafından Başından Tüfekle Vurularak Hayatını Kaybetti

Son olarak Isparta'da meydana gelen üzücü olay ardından kadın cinayetlerine insanın kanını donduran bir olay daha eklendi ve konu gündemini sıralarında yer aldı. Selver Bulut isimli hemşire ortaya atılan iddialara göre eşi Mustafa Bulut ile evde çıkan tartışması sonrasında başından tüfekle vurularak yaşamını yitirdi. 48 yaşındaki Selver Bulut Isparta'nın Eğirdir ilçesinde görev yapmaktaydı. 66 yaşındaki eşi Mustafa Bulut ile iddiaya göre evde çıkan tartışma sonucunda Selver Bulut isimli hemşire eşi tarafından başından tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine geldiği zaman Selver Bulut’u yerde kan içinde hareketsiz yatarken buldu ve Mustafa Bulut da kendinden geçmiş bir vaziyette evdeydi.

Olay Isparta Eğirdir ilçesinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi ve Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapmakta olan hemşire Selver Bulut ile 66 yaşındaki eşi Mustafa Bulut arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktığı öğrenildi. Evli çift arasında çıkan tartışma sonrasında Mustafa Bulut eşi Server Bulut'un başına tüfekle ateş etti ve daha sonra polis ekiplerini arayıp eşini vurduğunu ihbar etti. Eğirdir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olan ekipler olay yerine gitti ve Mustafa Bulut'un alkollü olduğu iddia edildi.

Polis ekiplerinin olay yerine gitmesi sonrasında Mustafa Bulut uzun süre boyunca kapıyı açmadı ve kapı camını kırarak polis ekipleri eve girmeyi başardı. Mustafa Bulut'u polis ekipleri yatakta kendinden geçmiş bir vaziyette buldu ve Selver Bulut ise yerde kan içinde hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz bir şekilde kanlar içinde yatan Selver Bulut’un hayatını kaybettiğini belirledi ve savcının yapmış olduğu inceleme sonrasında Selver Bulut’un cansız bedeni morga kaldırıldı. Eşinin cinayetinden şüpheli olan 66 yaşındaki Mustafa Bulut ise öncelikle alkol kontrolü için hastaneye götürdü ve daha sonra ifadesinin alınması için polis merkezine teslim edildi.

Uzun süredir ilçede evde bakım hemşiresi olarak görev yaptığı ve hastaları ile kurduğu güçlü bağlar ile tanınan Selver Bulut iki çocuk annesiydi. Hayatını kaybeden genç kadının komşusu Selver Bulut için kendi halinde ve çok iyi bir insan olduğunu söyledi. Sabaha karşı genç kadının cinayete kurban gittiğini öğrendiklerini belirten Mustafa Gökdoğan, Selver Bulut’un iyi bir insan olduğunu, eşiyle kavga etmesi sonrasında cinayete maruz kaldığını öğrendiklerini ve üzüldüklerini söyledi.

Bir süre önce hemşire Selver Bulut’un yatağa bağımlı olan ve engelli hastalara ekip arkadaşları ile beraber evde bakım hizmeti verdiği anlar çekinmiş ve bu anlar kayıt altına alınmıştı. Genç kadının eşi tarafından başından tüfekle vurması sonrasında hayatını kaybetmesi ardından geriye bu fotoğraflar kaldı ve üzücü onu gündemin üst sıralarında yer aldı. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Selver Bulut Isparta'da hemşire olarak görev yapmakta ve hastaları ile kurmuş olduğu bağlar ile tanınmaktaydı.