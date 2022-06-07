İspanya'nın En Yüksek Mahkemesi, NSO Group CEO'sunu Casusluk Davasında İfade Vermeye Çağırdı

İspanya Yüksek Mahkemesi, İsrail'in yazılım firması NSO Group'un CEO'sunu, firma tarafından geliştirilen yazılımla üst düzey politikacıların cep telefonlarının hacklenmesiyle ilgili bir davada tanık olarak ifade vermeye çağırdı.

Mahkeme Salı günü yaptığı açıklamada, yargıç Jose Luis Calama'nın Pegasus kullanımını soruşturmak için sözde istinabe komisyonunun bir parçası olarak Shalev Hulio'yu sorgulamak için İsrail'e gideceğini söyledi.

Tanıklık için bir tarih verilmedi ve NSO Group veya Hulio'dan hemen bir yorum yapılmadı.

Mahkemenin duyurusu, Başbakan Pedro Sanchez'in geçen ay İspanya'nın Katalan ayrılıkçı liderlerin telefonlarının İspanyollar tarafından dinlendiğinin ortaya çıkmasıyla Nisan ayında patlak veren bilgisayar korsanlığı skandalı sonrasında gizli servisleri üzerindeki " adli denetimi güçlendireceğini " söylemesinin ardından geldi. Pegasus casus yazılımını kullanan istihbarat servisleri.

Tartışma daha sonra hükümetin Sanchez'in telefonlarını doğrulaması ve savunma ve içişleri bakanlarının da aynı yazılımla bir “dış saldırı” ile hedef alınmasıyla genişledi.

Siyasi gerilimler

Devam eden ilişki, Sanchez'in azınlık hükümeti ile Katalan bağımsızlık yanlısı ERC partisi arasında bir krize yol açtı.

Sanchez'in kırılgan koalisyonu, ERC'nin parlamentoda yasa çıkarmasına ve 2023'ün sonunda yapılacak bir sonraki genel seçime kadar iktidarda kalmasına güveniyor.

Hükümet geçen ay İspanya'nın CNI istihbarat teşkilatı başkanı Paz Esteban'ı tartışmalar nedeniyle görevden almıştı. Ajansı yöneten ilk kadındı.

Görevden alınması, bir meclis komitesine, Katalonya bölgesel hükümetinin başkanı Pere Aragones de dahil olmak üzere 18 Katalan ayrılıkçının CNI tarafından, ancak her zaman mahkeme onayı ile casusluk yapıldığını söyledikten sonra geldi.

Kanadalı siber güvenlik gözlemcisi Citizen Lab, Nisan ayında, Katalan ayrılıkçı hareketiyle bağlantılı 60'tan fazla kişinin telefonlarının, 2017'de başarısız bir bağımsızlık teklifinin ardından Pegasus casus yazılımı kullanılarak dinlendiğini söylemişti.

Bu, bir telefonun kamerasını veya mikrofonunu açıp verilerini toplayabilen Pegasus'un, geçtiğimiz Temmuz ayında çeşitli medya kuruluşlarının dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin onu rakiplerini gözetlemek için kullandığını bildirmesinin ardından tartışmalara girmesinden sonra geldi.