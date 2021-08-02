İsmail Demirci Kuzey Yıldızı Ardından Yeni Proje ile Anlaştı

Show TV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan ve senaryosu ile olduğu kadar oyuncuların performansları ile de dikkatleri üzerine toplayan Kuzey Yıldızı isimli dizinin başarılı oyuncusu İsmail Demirci hakkında yeni bilgiler öğrenildi. Kuzey Yıldızı İlk Aşk isimli televizyon dizisi projesi ile kariyer hayatında önemli bir sıçrama yaşayan başarılı oyuncu İsmail Demirci'nin yeni projesi merak konusu olmuştu.

Show TV dizisinde Aslıhan Güner ile partner olan sevilen oyuncu İsmail Demirci'nin bir sonraki projesinin isminin ne olduğu merak edilmiş ve konu hakkında araştırmalar yapılmıştı.

36 yaşındaki ünlü oyuncu İsmail Demirci'nin Yalancı ve Mumları isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olduğu bilgisine ulaşıldı. Projenin yapım şirketi olan Med Yapım, Kuzey Yıldızı dizisinin başrol oyuncusu İsmail Demirci’ye bir süre önce teklif götürmüş ve oyuncunun vereceği cevap meraklısı olmuştu. Ünlü ismin gelen dizi teklifini kabul ettiği bilgisine ulaşıldı.

Metresler isimli yabancı dizinin uyarlaması Yalancı ve Mumları olarak ekranlarda yerini alacak. Projede Feyyaz Duman, Ceren Moray, Burcu Gölgedar ve Şafak Pekdemir de rol alırken kadroya İsmail Demirci'nin de dahil olduğu bilgisi öğrenildi.

Yeni dizinin hangi kanalda yayınlanacağı hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmazken projenin 4 kadının hikayesini anlattığı öğrenildi. 30'lu yaşlarında olan 4 kadının karmaşık ilişkilerini ve hayatlarını konu alan dizi projesinin orijinali 2018 senesinde Güney Kore'de yayınlanmış ve büyük ses getirmişti.

İsmail Demirci'nin yanı sıra yeni proje için ünlü oyuncu Elçin Sangu ile de görüşmeler yapıldığı bilgisine ulaşılırken oyuncunun hangi kararını vereceği henüz netleşmedi. Dizi 4 kadının entrika, ihanet ve aşk hikayesini anlatacak iken projede oldukça iddialı sahneler bulunduğu da biliniyor. Diğer taraftan Türkiye'de uyarlama olarak yayınlanacak olan dizide iddialı sahnelerin makaslanacağı hakkında açıklamalar yapıldı.