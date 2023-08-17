Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altında yatırımı bulunanlar, altın alım satımı yapanlar veya altın ile borcu olanlar için kritik uyarılarda bulundu. Yaklaşık iki haftadır durağan seyrini koruyan yeni hafta başlangıcı ile birlikte düşüş eğilimini gösteren altın kuruna yönelik kırılma noktasını paylaştı. O tarihten itibaren geriye dönüşlerini imkansız olacağını vurgulayan İslam Memiş “kesintisiz bir döngüye giriliyor” diyerek yatırımcıyı yeniden uyardı.

Altın alımı için fırsat günleri olarak tarif edilen son iki haftalık dönemin bitiş sinyali vermesi Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in de gündemindeydi. Kriz dönemlerinde güvenli liman olarak görülen altın kuruna yönelik önümüzdeki haftaya dikkat çeken İslam Memiş yeniden yükselişlere işaret etti.

ONS’TA YÜKSELİŞ GÜNLERİ HIZLA GELİYOR!

Yaz aylarının sona ermeye başladığı dönemde yıl sonuna kadar olan aylara kadar geçecek süreci “kesintisiz bir yükseliş” olarak tarif eden İslam Memiş FED'in aldığı kararlara da dikkat çekti. FED dün paylaştığı toplantı tutanakları sonrasında altında yeni bir yükseliş kaydedildi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altından daha çok Ons altına yönelerek “İki haftadır süren ulusal baskılama sonrası altın hareketleniyor” dedi ve 1900 dolara dikkat çekti.

“Bu aşamada 1.890 dolarlık direnç seviyesinin yılın en düşük durağı olacağını düşünüyorum. Bu rakamın altında iniş beklemiyorum. Önümüzdeki hafta itibariyle Ons altında 1.930 ile 1.960 dolara kadar beklenmedik bir hızla yükseliş yaşanacağını tahmin etmekteyim.”

“48 SAAT İÇİNDE POZİSYON ALAN KAZANACAK!”

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş uyarılarında Ons altına dikkat çekerek gram altına da vurgu yaptı. “2023 yılı için dip fiyattan alım yapma fırsatı bu haftanın kapanışı ile birlikte sona erebilir” diyerek yatırımcıya uyaran Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş “48 saat içinde pozisyon almak gelecek aylarda büyük bir getiri sağlayacaktır” diyerek ekledi.