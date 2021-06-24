İslam Memiş'ten Açıklama Geldi, Satış İçin Acele Edenler Dikkat! Altın piyasaları üzerinde oluşan gelişmeleri İslam Memiş değerlendirdi. Detaylar haberimizde...

Altın fiyatları 2021 yılının 2. ve 3.çeyrek kısmında 600 TL civarlarına çıkacağını söyleyen Memiş, şu sıralar oluşan düşmelerden dolayı tedirgin olan kişilere, ellerindeki altınları satmayı düşünseler bile, bu durum karşısında acele etmemeleri gerektiğini söyledi. Altın satışı için bekleyin çağrısı yapan İslam Memiş, Gram altın 600 TL olabilir dedi.

Gram Altın 600 TL Olacak!

Dolar tarafında, ortalama olarak 2 ve 3 aylık zaman dilimleri içerisinde 8.3 ve 8.8 civarında dalgalanmalar meydana geleceğini de sözlerine ekledi. Eğer böyle bir durum olursa, bu durumun gram altın içinde etkili olacağını söyledi. Gram altında en dip seviye 488 TL, zirve olarak da 550 TL civarında olabilecek. Yılın 2 ve 3. çeyrek zamanlarında ise 600 TL'ye kadar gram altın fiyatının çıkacağının altını çizdi...

ONS fiyatları 1.845 altında olan yatırıcımlar için iyi alım fırsatları olmaya devam edecek. ONS altın yıl sonuna kadar 1960, 2100 ve 2200 seviyelerinde olacaktır. Doların şu an da diri bir görünüş sergilemesi, gram altın üzerinde büyük etkisi olacaktır. 600 TL civarına kadar çıkması beklenen gram altının fiyatı için İslam Memiş, satacak olan kişilerin acele etmemesini söyledi. Altın piyasalarındaki dalgalanmalar önümüzdeki haftalarda devam edecek.