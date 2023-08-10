Altın uzmanı İslam Memiş, gram altınla ilgili yeni bir uyarıda bulundu. Memiş, yatırımcıları 100 liralık fark konusunda uyarmanın yanı sıra gram altın basım kararına ilişkin çekincelerinden de bahsetti. Yetkililere seslenen uzman isim alınan kararın hemen geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Piyasalarla alakalı önemli açıklamalarına bir yenisi daha ekleyen İslam Memiş, gram altın basım kararını değerlendirirken, yarım gram basılamaması ve kota uygulaması gibi bazı endişelerin altını çizdi. Ayrıca bu yeni kararların önemini ve piyasalar üzerindeki potansiyel etkilerini vurguladı. İşte ayrıntılar.

PİYASALARIN GÖZÜ BU VERİLERDE

Çin'in zayıflayan ticaret verileri piyasaları etkileyen önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden yatırımcılar güvenli liman bugünlerde dolar oldu. bu da değerli metal olan altın üzerindeki baskı artırdı.

Dolar endeksi yaklaşık %0,5 değer kazanarak dolar cinsinden fiyatlandırılan külçenin kayıplarını daha da artırdı. Ancak dolardaki yükseliş, gösterge 10 senelik Hazine getirilerinin Cuma günü eriştiği Kasım 2022 zirvelerinden geri çekilmesi nedeni ile sınırlı miktarda kaldı. Analistler ayrıca Perşembe günü açıklanması beklenen TÜFE rakamının tahmin edilenden yüksek gelmesi durumunda Eylül ayında yeni bir faiz artırımı olasılığını artırabileceğini belirtti.

İSLAM MEMİŞ'İN ALTIN ANALİZİ

İslam Memiş, son piyasa gelişmeleri ve alınan kararlar ışığında altınla ilgili şu öngörü ve uyarılarda bulundu: Şu anda serbest piyasalarda gram altın fiyatının 1775 lira olduğunu, Dolar/KG kurunun ise 65,280 dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, ancak ek vergiler, kotalar ve yarım gram basımının durdurulması kararı nedeni ile şu anda serbest piyasayla internet kurlarının arasında 100 liralık bir farkın olduğunu, fiziki altının gerçek değerinin yakında anlaşılacağını belirtti.

Yarım gram altın üretiminin durdurulması kararının yanlış olduğu ifade eden uzman isim İslam Memiş, bu karardan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.