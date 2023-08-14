Para Piyasaları Uzmanı İslam Memişin dikkatle üzerinde durduğu yeni döneme yönelik düşüş trendinin uzun sürmeyeceği ifade edilirken gram altın alımına yönelik yeni bir fırsat dönemi oluştuğunun altı çizildi. Küresel piyasalarda yaşanan kriz dönemlerinde güvenli liman olarak görülen altın fiyatları gramda yatırımı bulunanlar, gram ile alım satım yapanlar için piyasalarda yakından takip ediliyor.

Altının iki haftalık rekor yükselişi FED'in para politikası kararı, ABD enflasyon verisi ve Çin'deki deflasyonist baskılar nedeniyle düşüş sürecine büründü. Özellikle gram altında yaşanan aşağı yönlü fiyatlamalar Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in de gündemindeydi. Yatırımcının kafasını karıştıran bu yeni dönemde sağlıklı olan hamle üzerine önemli açıklamalarda bulunan Memiş: “FED bence son kez faizi arttırdı. Yıl sonuna kadar FED'den bir artış beklemiyorum” diyerek kritik uyarılarda bulundu.

ONS ALTINDA YIL SONU BEKLENTİSİ GÜNCELLENDİ! 2 BİN DOLAR VE ÜZERİ…

Amerika'da açıklanan enflasyon verisi sonrası Ons’ta bir tepki yükselişi meydana geldi. 1.930 dolar seviyesine kadar yükseldi. Dalgalanmalar ile seviyesini yükselten Ons için İslam Memiş “Destek seviyesi 1.918 dolar” diyerek takip edilmesi gereken bant aralığını da vurguladı.

İslam Memiş, Ons altının yıl sonuna kadar 2.000 dolar seviyesinin üzerinde olması yönünde beklentisini ifade ettiği konuşmasında “FED'den faiz artışa sinyali gelirse pozitif yönde bir yükseliş yaşanabilir” diyerek ekledi.

GRAM ALTIN İÇİN YENİ ALIM FIRSATI!

Serbest piyasalarda piyasaya sunulan altın fiyatı ile ekran fiyatı arasında makas aralığı gün geçtikçe açılmaya devam ediyor. “Yatırımcı bu farka eninde sonunda alışacaktır” diyen İslam Memiş kısa vadeli alım fırsatına değindi. Gram altın 1.700 TL seviyesinin altına gerilediği dönemde değerlendirilebilir. Bozdurmak isteyenler altın yatırımı bulunanlar acele etmesin. Kotadan kaynaklı makas aralığı gündeme gelebilir. Düşük fiyat mümkün olmayabilir” diyerek konuşmasını tamamladı.