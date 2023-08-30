İslam Memiş altın yatırımcılarını uyarmaya devam ediyor. Bir yandan endişe verici önemli tarihleri paylaşan uzman isim diğer yandan piyasalardaki artış ve hızlı değişim ile alakalı açıklamalar yapıyor.

Altın ve döviz piyasasında hızlı hareketlilik yaşanırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in yatırımcılara yaptığı önemli uyarıları dikkatlerden kaçmıyor. Memiş'in altın yorumculuğundaki ünü göz önünde bulundurulduğunda, uyarıları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Memiş, son dönemde özellikle gram altın konusunda önemli fiyat değişimleri yaşanacağını vurguladı. İşte uzman ismin o açıklamalarının detayları.

İSLAM MEMİŞ UYARDI: 48 SAAT İÇİNDE…

Altın uzmanı İslam Memiş önümüzdeki 48 saat içinde altında bir artış beklediğini ifade etti ve yatırımcıların 2023 yılında güvenli liman olarak altına yöneldiğini ve son dönemde yaşanan değer kaybının normal bir durum olduğunu açıkladı. Memiş'in açıklamaları, altına yatırım yapmış olan vatandaşların sabırlı olmaları ve bu dönemde gereksiz endişelere kapılmamaları gerektiğini gösteriyor. Ayrıca Memiş, piyasalardaki fiyatlama eğilimlerinin uzunca bir süre daha devam edeceğini öngörüyor.

ARTIŞ DEVAM EDECEK Mİ?

İslam Memiş, son yazısında herkesin aklındaki önemli soruları ele aldı. Enflasyonda düşüş yaşanacak mı? Merkez Bankası faiz oranlarını yükseltme çabalarında ısrarcı olacak mı? Ve döviz kurundaki son artışa hangi faktörler katkıda bulundu? İslam Memiş, derinlemesine analizinde ekonomi yönetiminin hem tarihsel hem de güncel yönlerini inceledi. Yeni ekonomi yönetiminin kararlarının enflasyonu düşürme konusundaki potansiyel etkisinden bahsederek, faiz artışlarının gelecekteki yörüngesine de ışık tuttu.

Yeni yazısında Memiş 2001 yılından başlayarak Merkez Bankası başkanlarını ve Maliye bakanlarını sıraladı. Çok fazla yönetimsel değişimin olduğunu vurgulayan Memiş, Hepsinin tarzının, sınavının, taktiğinin ve uygulamasının farklı olduğunu ifade etti. Yeni yönetimin faiz artışları ile dünyayı şaşırttıklarını belirten Memiş rekor faiz artışının altında yatan sebepler olarak kredi piyasasını yeniden açmak, Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) çıkış hazırlığı, enflasyonu dizginlemek, kontrol altına almak ve döviz kurunun yükselişini engellemeyi saydı.