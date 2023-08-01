2023 yılında altın başlangıçta bir yükseliş yaşadı ancak sonraki aylarda dar bir aralıkta sıkışıp kaldı ve düşüş eğilimine girdi. Yaz aylarında beklenen yükseliş atağı yerini kötümser bir görünüme bıraktı. Konu ile alakalı altın uzmanı İslam Memiş önemli açıklamalar yaptı. İşte detaylar.

SIKI PARA POLİTİKALARI VE MERKEZ BANKALARININ KARARLARI

Memiş, 2024 yılında tüm dünyanın sıkı para politikalarına devam etme olasılığına ilişkin endişelerini dile getirdi. Ons altının dar bir bant aralığında kalmaya devam ettiğini, bunun da piyasa kararsızlığına işaret ettiğini belirtiyor. Fed tarafından yapılan son 25 baz puanlık artış belirsizliği beraberinde getirdi. Ayrıca, Fed, ECB ve TCMB gibi merkez bankaları, gelen verilere göre karar vereceklerini ima ederek dikkat mesajı verdi.

Uzman isim, merkez bankalarının piyasaların üzerinden ellerini çekmediklerini ve onları bıçak sırtında bırakmadıklarını vurguluyor. Dünyadaki tüm merkez bankaları kontrollü ve uzlaşmacı bir şekilde bu süreci yürütüyor. Memiş, bu kontrollü yaklaşımın 2024 yılında da devam edeceği endişesini dile getiriyor ve geçici enflasyonun olmayacağını, 2023'ün son çeyreğinde enflasyonun hızlı bir geri dönüş yapacağını öngörüyor.

Memiş, reel enflasyonla mücadelenin kolay bir iş olmayacağının altını çiziyor. Merkez bankalarının hazır bir bahaneleri olduğu için tüm stratejilerini sonuna kadar kullanmaları muhtemeldir. Memiş, mevcut koşullarda merkez bankalarının 2024 yılında da altını dizginlemek için piyasaları manipüle etmeye ve baskılamaya devam edeceğine inanıyor.

ALTIN İÇİN AĞUSTOS GÖRÜNÜMÜ

Bu durum, özellikle ons altın konusunda yatırımcılar arasında endişeye neden oluyor. Memiş, Ağustos ayında altın için 2000 dolar seviyesinin üzerine potansiyel ataklar öngörüyor. Anahtar seviyeleri 2020, 2040 ve 2057 olarak belirliyor. Yaptığı analize dayanarak 2000 dolar seviyesinin aşılacağını öngörüyor.

Memiş'in bu noktada pozisyonunu kapatmış olması, piyasaya temkinli yaklaştığını gösteriyor. Sonuç olarak ağustos ayında altın yatırımcıları potansiyel fiyat hareketleri konusunda dikkatli olmalıdır.